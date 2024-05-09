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Оружие для "Азова": петиция о разблокировке набрала более 25 тысяч голосов за сутки

Алена МазуренкоЧетверг, 9 мая 2024, 09:41
Оружие для Азова: петиция о разблокировке набрала более 25 тысяч голосов за сутки

За сутки петиция о содействии разблокированию предоставления западного оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Источник: петиции на сайте ОП

Дословно: "Закон США о консолидированных ассигнованиях содержит положение, которое блокирует возможность использования американских средств на обеспечение батальона „Азов" оружием, учениями и другой помощью: "(Раздел 8138) Запрещает использование средств, предоставленных этим законом, для предоставления оружия, учений, или иной помощи батальону "Азов"."

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Призываем президента Украины поручить премьер-министру и министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством Соединенных Штатов Америки об отмене этих ограничений, чтобы обеспечить 12-й бригаде специального назначения "Азов" необходимую поддержку".

Детали: Петиция появилась на сайте ОП 7 мая. Инициатор - Николай Марченков.

По состоянию на 9 мая петицию поддержали более 25 тысяч граждан.

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Автор петиции отмечает, что бригада "Азова" за время своего существования бригада неоднократно демонстрировала свою боевую готовность, участвуя в наиболее ожесточенных боях, включая оборону Мариуполя в 2022 году.

А бойцы "Азова" за 10 лет от основания подтвердили свой высокий профессионализм и мотивацию.

Что предшествовало: 3 мая сайт Офиса президента отклонил публикацию петиции о содействии разблокированию предоставления западного оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения "Азов".

Напомним:

  • Командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко призвал исключить бригаду из законопроекта об оборонных ассигнованиях США, потому что это не позволяет предоставлять "Азову" западное вооружение.

Темы: АзоворужиеСШАпетиция
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