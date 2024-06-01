Генштаб: Активнее всего враг штурмует на Покровском направлении

Наибольшее количество боевых столкновений в пятницу произошло на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии отыскать слабые места в нашей обороне и непрерывно штурмует. Из 27 боевых столкновений 15 успешно отбили наши защитники. 12 боев еще продолжаются.

Источник: сводка Генштаба ВСУ за сутки

Детали: "Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время произошло 81 боевое столкновение. Силы обороны продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого соприкосновения.

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Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили два места скопления личного состава противника, один район сосредоточения военной техники, две артиллерийские системы, четыре пункта управления и базу горюче-смазочных материалов.

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный с применением шести ракет и 47 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 531 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин".

Дословно: На Харьковском направлении состоялось две безуспешные атаки врага в районе Волчанска и Липцов. Силы обороны проводят активные мероприятия огневого воздействия на подразделения российских оккупантов.

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На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 12. Силы обороны успешно отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Новоегоровка и Макеевка. Украинские защитники продолжают отражать еще семь атак вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация напряженная, однако контролируемая.

По предварительным данным, с начала суток на этом направлении враг потерял 64 оккупанта и один танк.

На Лиманском направлении произошло четыре боестолкновения. Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Дибровы и Торского успеха не имели. Украинскими воинами проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.

В течение дня на Северском направлении произошло восемь боевых столкновений. Особенно активным враг был вблизи Выемки. Здесь он безуспешно пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная, в то же время находится под контролем Сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки и Часового Яра. Все попытки были безуспешными. Потерь наших позиций не допущено.

На Торецком направлении украинские военные отбили одну атаку в районе Курдюмовки.

Наибольшее количество боевых столкновений произошло сегодня на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии отыскать слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Из 27 боевых столкновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Уманского, Невельского и Нетайлово - 15 успешно отбито нашими защитниками. 12 боев в настоящее время еще продолжаются. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили почти 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено три танка, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему и миномет. В то же время, повреждения получили один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских систем.

На Кураховском направлении на это время суток произошло пять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Четыре вражеские атаки отбиты. Продолжается бой в районе Красногоровки. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Времовском направлении российские захватчики трижды атаковали наши подразделения в районе Старомайорского. Все штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Четыре боевые столкновения в районе Крынок безуспешно закончились для врага. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потерь наших позиций не допущено.

Силы обороны наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения.