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Россияне потеряли за сутки более 1130 военных 

Алена ИвашкивСуббота, 1 июня 2024, 07:50
Россияне потеряли за сутки более 1130 военных 
фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносят потери стране-агрессору России - только за минувшие сутки обезвредили более 1 130 оккупантов и 44 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составили: 

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  • личного состава - около 508780 (+1130) человек,
  • танков - 7740 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 14947 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 13184 (+44) ед,
  • РСЗО - 1088 (+0) ед,
  • средства ПВО - 815 (+0) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10617 (+30),
  • крылатые ракеты - 2230 (+1),
  • корабли / катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18006 (+101) ед,
  • специальная техника - 2181 (+17).

Темы: Генштабвойна
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