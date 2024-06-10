Почти 90% погибших при штурме Бахмута "вагнеровцев" были заключенными − росСМИ

Пригожин на фоне трупов "вагнеровцев" в мае 2023 года. Скриншот из видео пресс-службы Пригожина

Из почти 20 тысяч "вагнеровцев", погибших при штурме украинского Бахмута, больше 17 тысяч были заключенными, вывезенными на фронт из российских колоний и СИЗО.

Источник: расследование Русской службы Би-би-си и "Медиазоны"

Детали: Цифру в 20 тысяч погибших открыто называл главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Однако он уверял, что погибло поровну обычных наемников ЧВК и завербованных заключенных. Российские издания выяснили, что это совсем не так.

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Журналисты получили список с личными данными 19 547 погибших под Бахмутом − это документы о выплатах компенсации в 5 млн рублей, положенной за гибель сотрудника по стандартному контракту с ЧВК "Вагнер".

Проанализировав эти данные, они пришли к выводу, что завербованные заключенные превратились в расходный материал − их погибло 88%, или 17 175 человек.

Сообщается, что это самый значительный источник данных о потерях "Вагнера", которым издания располагают в рамках проекта подсчета российских потерь в войне с Украиной.

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Журналисты пишут, что во всех случаях им известны позывные, номера жетонов и даты смерти этих людей, а также большинство фамилий.

"В списке отсутствуют чуть более тысячи фамилий (6% от всех упомянутых в документе "вагнеровцев"), но это не создает препятствий для анализа потерь по дням и категориям погибших − по жетону четко видно, был человек завербован из колонии или "с гражданки"", − говорится в расследовании.

Сообщается, что проект по вербовке наемников из колоний получил неофициальное название "К" (возможно, это отсылка к слову "колония"). Именно с этой буквы начинались обозначения на жетонах у всех прошедших через ЧВК заключенных.

Журналисты отмечали, что помимо буквы, номер жетона состоял из шести цифр: в первых трех зашифрована колония, в которой завербовали человека, последние три цифры − порядковый номер заключенного.

Издания пишут, что благодаря этой информации смогли установить большинство колоний, в которых вербовал Пригожин.

Инфографика ВВС

Проект начали с двух колоний строгого режима в Ленинградской области, после чего география вербовки стремительно расширялась.

Больше всего заключенных "Вагнер" забрал из красноярской ИК-6 строгого режима − более 500 человек (лимит наполнения этой колонии − 1 410 мест). Из них погибли 136 заключенных.

Изучая номера жетонов погибших заключенных, издания установили, что из колоний вагнеровцы завербовали не менее 48 366 человек.

17 175 человек из них − то есть 35% заключенных, уехавших на фронт − погибли.

Выжить удалось в первую очередь тем заключенным, которых отправляли на фронт летом и осенью 2022 года. А те, кто уехал на войну позже, погибали значительно чаще.

Сообщается, что число погибших заключенных начало резко расти с 12 сентября 2022 года: если до этого погибало 25-35 осужденных в неделю, то с 12 сентября 2022 года − уже по 50.

Российские пропагандисты утверждали, что именно 12 сентября оккупанты подошли к Бахмуту и даже заняли промзону города. С середины ноября еженедельные потери ЧВК не опускались ниже 400 человек.

"И 90% из них вплоть до мая приходились на заключенных. Только за 12 января 2023-го "Вагнер" потерял убитыми 213 человек, и 202 из них были заключенными. При этом уровень потерь наемников, завербовавшихся "с воли", оставался стабильно невысоким: вплоть до апреля 2023 года они теряли только по 40-50 человек в неделю", − говорится в расследовании.

Инфографика ВВс

По словам военного эксперта Джека Уотлинга, первые вербовки заключенных были направлены на то, чтобы привлечь на фронт осужденных с военным опытом, и отношение к ним не отличалось от отношения к другим военнослужащим.

"Но позже заключенных стали набирать в качестве расходного материала. Их стали по-другому использовать на поле боя, и это в итоге привело к неравенству в соотношении потерь", − уверен Уотлинг.

Сообщается, что основой тактики "Вагнера" при наступлении на Бахмут были волнообразные атаки малыми группами. Штурмовые отряды из заключенных (по 8-12 человек) должны были подойти вплотную к украинским позициям и начать штурм. Чаще всего они гибли или получали серьезные ранения.

Методичность работы штурмовых групп обеспечивалась за счет железной дисциплины, которую поддерживали жесткими методами − за отступление без команды наказывали расстрелом на месте.

По мнению Уотлинга, высокий уровень потерь среди заключенных объясняется тем, что они были недостаточно обучены и к ним относились как к расходному материалу.

Позднее ​​Пригожин признавал, что после захвата Бахмута "Вагнер" потерял боевой потенциал, поэтому наемников вывелис фронта для передышки и доукомплектования.

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