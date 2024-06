Зеленский встретился с премьер-министром Индии: обсудили развитие отношений и расширение торговли

Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Италию для участия в саммите стран "Группы семи" встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь: "Обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торговли, в частности в контексте функционирования черноморского экспортного коридора. Рассмотрели возможность обмена опытом использования новых технологий в сельском хозяйстве".

Реклама:

Детали: Стороны говорили и о подготовке Глобального саммита мира и пунктах повестки дня Саммита. Также Зеленский поблагодарил Моди за направление на Саммит делегации высокого уровня.

I met with Indian Prime Minister @NarendraModi during my working visit to Italy for the G7 Summit.



We discussed the development of bilateral relations and trade, in particular in the context of the Black Sea export corridor functioning. We explored the possibility of exchanging… pic.twitter.com/d6XZb1L4qR