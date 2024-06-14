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Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії: обговорили розвиток відносин і розширення торгівлі

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 15:57
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії: обговорили розвиток відносин і розширення торгівлі
президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. фото: ОП

Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн "Групи семи" зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова: "Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві".

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Деталі: Сторони говорили й про підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту. Також Зеленський подякував Моді за спрямування на Саміт делегації високого рівня.

Теми: ЗеленськийІндія
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