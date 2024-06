Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії: обговорили розвиток відносин і розширення торгівлі

Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Італії для участі в саміті країн "Групи семи" зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова: "Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві".

Деталі: Сторони говорили й про підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту. Також Зеленський подякував Моді за спрямування на Саміт делегації високого рівня.

I met with Indian Prime Minister @NarendraModi during my working visit to Italy for the G7 Summit.



We discussed the development of bilateral relations and trade, in particular in the context of the Black Sea export corridor functioning. We explored the possibility of exchanging… pic.twitter.com/d6XZb1L4qR