Рекрутеры объяснили, как насчитали 20 претендентов на одну боевую должность

Термин "претендуют" в контексте военных вакансий - это среднее количество откликов на вакансию, однако по каждой из них может быть не одна должность.

Источник: руководитель военного департамента рекрутингового агентства Lobby X Ольга Бандривская в комментарии "Украинской правде"

Детали: В разговоре с УП для статьи "Нам твое отношение до жопы". Что не так с рекрутингом в украинскую армию" Бандривская отметила: "В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую - 20. Но не все из тех, кто откликается на боевую должность, подходят из-за состояния здоровья, отсутствия навыков и т.д.". Это вызвало неоднозначные дискуссии в обществе.

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"Важно прояснить, что означает термин "претендуют" в контексте военных вакансий. В данном случае речь идет о среднем количестве откликов на вакансию, однако за каждой вакансией может быть не одна должность, с боевыми вакансиями именно такая ситуация, за каждой вакансией пехотинца - много должностей. Поэтому, это фактически означает - если 20 человек откликнулось, то всех, кто подходит по требованиям - возьмут на эту должность", - пояснила Бандривская свои слова.

В то же время руководитель военного департамента рекрутингового агентства Lobby X подчеркнула, что армия имеет значительный дефицит военнослужащих, особенно среди боевых специальностей. Поэтому, по ее словам, если человек подается на вакансию и соответствует требованиям - ему сразу же выдают рекомендательное письмо и приглашают на службу.

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