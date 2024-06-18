Рекрутери пояснили, як нарахували 20 претендентів на одну бойову посаду 

Термін "претендують" у контексті військових вакансій – це середня кількість відгуків на вакансію, проте за кожною з них може бути не одна посада.

Джерело: керівниця воєнного департаменту рекрутингової агенції Lobby X Ольга Бандрівська в коментарі "Українській правді"

Деталі: В розмові з УП для статті "Нам твоє відношення до дупи". Що не так із рекрутингом до українського війська" Бандрівська зазначила: "В середньому на одну тилову посаду претендують 45 людей, а на бойову – 20. Але не всі з тих, що відгукуються на бойову посаду, підходять через стан здоров’я, відсутність навичок тощо". Це викликало неоднозначні дискусії у суспільстві.

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"Важливо прояснити, що означає термін "претендують" у контексті військових вакансій. В даному випадку мова йде про середню кількість відгуків на вакансію, проте за кожною вакансією може бути не одна посада, з бойовими вакансіями саме така ситуація, за кожною вакансією піхотинця – багато посад. Тож, це фактично означає — якщо 20 людей відгукнулось, то всіх, хто підходить за вимогами – візьмуть на цю посаду", – пояснила Бандрівська свої слова.

Водночас керівниця воєнного департаменту рекрутингової агенції Lobby X підкреслила, що армія має значний дефіцит військовослужбовців, особливо серед бойових спеціальностей. Тому, за її словами, якщо людина подається на вакансію і відповідає вимогам — їй одразу ж видають рекомендаційний лист і запрошують до служби.

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