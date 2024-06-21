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Российское Минобороны заявило, что в Крыму и РФ якобы уничтожили 120 украинских дронов

Ирина БалачукПятница, 21 июня 2024, 08:09
Российское Минобороны заявило, что в Крыму и РФ якобы уничтожили 120 украинских дронов
Последствия дроновой атаки по нефтебазе в Тамбовской области РФ 20 июня. Фото из Telegram-канала Astra

Минобороны России утверждает, что за ночь над временно оккупированным Крымом и двумя регионами РФ якобы были перехвачены и уничтожены 114 украинских дронов, а в Черном море уничтожены 6 безэкипажных катеров.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно министерство: "Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и 1 БПЛА над территорией Волгоградской области. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено 6 безэкипажных катеров ВМС Украины".

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Детали: О не сбитых дронах и каких-либо последствиях атаки Минобороны РФ ничего не сообщает.

Что было раньше: В ночь на пятницу российские паблики сообщили о массированной атаке дронов в Краснодарском крае России. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утром 21 июня город атакуют украинские дроны.

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Предыстория:

  • 20 июня российские Telegram-каналы сообщили, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее. Позже губернатор Адыгеи подтвердил эту информацию.
  • Чуть позже губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров сообщил об атаке дронов в двух округах и о том, что на одной нефтебазе возник пожар. Российские Telegram-каналы публиковали фото и видео возгораний. 
  • При этом российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что средства российской ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
  • Позже собеседник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что в ночь на 20 июня именно беспилотники СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазу ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Энемске республики Адыгея РФ.

Темы: РосcияКрымбеспилотники
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