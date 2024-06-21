Экс-генералу СБУ Наумову объявили подозрение в подделке документов для сербского суда

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову сообщено о подозрении в организации подделки официальных документов для избежания уголовной ответственности в Республике Сербия.

Источник: Офис генпрокурора, ГБР

Детали: 7 июня 2022 года Наумов пытался выехать с территории Республики Сербия в Северную Македонию через пограничный пункт на машине BMW X6 PMV, которая формально якобы принадлежит его жене. Во время прохождения таможенного контроля у него обнаружили почти 593 тысяч евро, более 120 тысяч долларов США и два изумруда, которые он скрывал. Сербские правоохранители задержали экс-чиновника.

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Следствием установлено, что все это имущество и средства были получены фигурантом преступным путем во время пребывания им на должностях директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и в Службе безопасности Украины.

Однако, чтобы создать у сербских правоохранительных и судебных органов ложное представление о законности происхождения средств и имущества, экс-чиновник организовал изготовление поддельных официальных документов. Речь идет о договоре займа - возвратной финансовой помощи, якобы заключенном между его отцом и третьим лицом, а также акт предоставления средств к этому договору.

После получения от сообщников пакета поддельных документов, он передал их Специализированному антикоррупционному департаменту Высшего суда в городе Ниш Республики Сербия.

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Отмечается, что во взаимодействии с сербскими правоохранительными органами в рамках международно-правового сотрудничества следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора доказали факт подделки этих документов и передали их сербскому суду.

Справка: Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. 2020 президент Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

Ранее Наумов работал в Генпрокуратуре и Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. На должности начальника управлення внутренней безопасности он отвечал за контроль самих СБУшников, чтобы они не шли на коррупцию. Информация о работе этого подразделения – секретная.

Журналист Юрий Бутусов назвал Наумова "правой рукой" и другом главы СБУ Ивана Баканова. Некоторые источники УП идентифицируют его чуть ли не как "кошелёк" Баканова.

Предыстория:

Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями ранее. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыски в конце марта в его квартирах в элитных жилых комплексах Киева.

В июне 2022 года "Украинская правда" узнала от своих источников, что на границе Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по подозрению в отмывании денег. Он ехал в Северную Македонию. В автомобиле нашли много спрятанной валюты и два изумруда. Наумова задержала местная полиция.

В начале 2024 года апелляционный суд в Сербии отменил приговор первой инстанции о годе лишения свободы для Наумова за отмывание денег, и дело вернули в суд.

Нацагентство по предотвращению коррупции промониторило образ жизни бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова и выявило признаки коррупции на более 32,7 млн грн.

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