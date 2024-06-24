ISW: Россия размещает военные объекты возле гражданских районов в Крыму, чтобы сдерживать украинские удары

После заявлений россиян об атаке на Севастополь аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдерживать украинские удары.

Источник: ISW

Детали: Министерство обороны России заявило 23 июня, что украинские силы запустили пять ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями, по Севастополю, и что российские силы перехватили четыре ракеты.

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МО РФ утверждало, что удар российского перехватчика ПВО привел к тому, что одна ракета отклонилась от траектории полета и взорвалась.

Позже российское Минобороны обвинило США в жертвах среди гражданского населения в Севастополе, поскольку система ATACMS была предоставлена США, несмотря на признание того, что российский перехватчик ПВО заставил ракету отклониться от траектории полета и взорваться.

Российский так называемый военный блогер, который занимается крымской тематикой, опубликовал в ночь на 23 июня кадры, на которых якобы видны взрывы возле Евпатории и Витино, а также утверждал, что взрывы произошли возле Черноморского и Межводного.

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Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Евпатории.

Кадры, опубликованные 23 июня, якобы показывают гражданских на пляже в Севастополе во время и после отклонения ракеты от траектории полета.

Российские источники утверждают, что кассетные боеприпасы упали на гражданских возле пляжа в парке Учуевка на севере Севастополя.

Ставленник России, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что в результате удара погибло четыре человека и 151 человек получил ранения.

Украинские военные не подтвердили и не опровергли нанесение ударов по Севастополю

Аналитики отмечают, что ISW не может самостоятельно проверить, использовали ли украинские силы ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

"Обвинения Министерства обороны России в адрес США в жертвах среди гражданского населения является попыткой удержать Соединенные Штаты от предоставления дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности", - добавляют в отчете.

Российские так называемые военные блогеры активно критиковали Министерство обороны России и российские оккупационные власти в Крыму за неспособность предотвратить удар и обеспечить достаточную защиту "российского гражданского населения".

Также российские власти критиковали за то, что они не использовали сирены воздушной тревоги для предупреждения гражданского населения о необходимости поиска укрытия.

Несколько российских блогеров критиковали власти РФ за неспособность обнаружить и уничтожить все ракеты до того, как они приблизились к Севастополю, и за неспособность построить укрытия в пределах пешеходной доступности от пляжа, в частности, сравнивая отсутствие укрытий возле этого пляжа с усилиями России по строительству укрытий в Белгородской области вблизи международной границы с Украиной.

Аналитики указывают на то, что видеоматериалы и снимки свидетельствуют о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Российские власти безответственно поощряют российский туризм в оккупированный Крым в военное время, а российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров как тыловой плацдарм, - отмечают в обзоре.

Эксперты предполагают, что российские военные, вероятно, целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдерживать украинские удары.

Кроме того, говорится в отчете, было зафиксировано использование российскими войсками Запорожской атомной электростанции и школ на оккупированной материковой части Украины для прикрытия российской военной техники.

"Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права, в которых указано, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них"", - заключают аналитики.

Ключевые выводы ISW за 23 июня: