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ISW: Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму, щоб стримувати українські удари

Ольга Глущенко Понеділок, 24 червня 2024, 05:06
ISW: Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму, щоб стримувати українські удари
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Після заяв росіян про атаку на Севастополь аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари.

Джерело: ISW

Деталі: Міністерство оборони Росії заявило 23 червня, що українські сили запустили п'ять ракет ATACMS, оснащених касетними бойовими частинами, по Севастополю, і що російські сили перехопили чотири ракети.

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МО РФ стверджувало, що удар російського перехоплювача ППО призвів до того, що одна ракета відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула.

Пізніше російське Міноборони звинуватило США у жертвах серед цивільного населення в Севастополі, оскільки система ATACMS була надана США, незважаючи на визнання того, що російський перехоплювач ППО змусив ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути.

Російський так званий військовий блогер, який займається кримською тематикою, опублікував у ніч на 23 червня кадри, на яких нібито видно вибухи біля Євпаторії та Вітиного, а також стверджував, що вибухи сталися біля Чорноморського та Міжводного.

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Українські ЗМІ також повідомили про вибухи в Євпаторії.

Кадри, опубліковані 23 червня, нібито показують цивільних на пляжі в Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії польоту.

Російські джерела стверджують, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учуївка на півночі Севастополя.

Ставленик Росії, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що в результаті удару загинуло четверо людей і 151 людина отримала поранення.

Українські військові не підтвердили і не спростували завданя ударів по Севастополю

Аналітики зазначають, що ISW не може самостійно перевірити, чи використовували українські сили ракети ATACMS з касетними бойовими частинами.

"Звинувачення Міністерства оборони Росії на адресу США у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Сполучені Штати від надання подальшої допомоги Україні у сфері безпеки", – додають у звіті.

Російські так звані військові блогери активно критикували Міністерство оборони Росії та російську окупаційну владу в Криму за нездатність запобігти удару і забезпечити достатній захист "російського цивільного населення".

Також російську владу критикували за те, що вона не використала сирени повітряної тривоги для попередження цивільного населення про необхідність пошуку укриття.

Кілька російських блогерів критикували владу РФ за нездатність виявити і знищити всі ракети до того, як вони наблизилися до Севастополя, і за нездатність побудувати укриття в межах пішохідної доступності від пляжу, зокрема, порівнюючи відсутність укриттів біля цього пляжу з зусиллями Росії щодо будівництва укриттів у Бєлгородській області поблизу міжнародного кордону з Україною.

Аналітики вказують на те, що відеоматеріали та знімки свідчать про те, що російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Російська влада безвідповідально заохочує російський туризм до окупованого Криму у воєнний час, а російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий плацдарм, – наголошують в огляді.

Експерти припускають, що російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримувати українські удари.

Крім того, йдеться у звіті, було зафіксоване використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття російської військової техніки.

"Росія, ймовірно, порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що "військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них"", – підсумовують аналітики.

Ключові висновки ISW за 23 червня:

  • Північнокавказький осередок "Ісламської держави" "Вілаят Кавказ", ймовірно, здійснив комплексну і скоординовану атаку на церкви, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан 23 червня.
  • МО Росії звинуватило українські сили в завданні 23 червня удару з ATACMS малої дальності по окупованому Севастополю. Російські так звані військові блогери активно критикували МО РФ і російську окупаційну владу в Криму за нездатність запобігти ударам і забезпечити достатній захист "російського цивільного населення".
  • Українські сили завдали удару по командному пункту російського мотострілецького полку в Нехотіївці Бєлгородської області.
  • Нещодавні кадри з безпілотника, на яких російський солдат страчує пораненого товариша по службі, ілюструють жорстоку культуру, яка проникає в російські збройні сили.
  • Південна Корея зайняла чітку позицію щодо Росії після нещодавньої активізації російсько-північнокорейської співпраці, що свідчить про те, що російські спроби залякати Сеул, щоб він відмовився від допомоги Україні, зазнали невдачі.
  • ФСБ затримала двох колишніх високопоставлених співробітників медіа-холдингу "Патріот", афілійованого з групою "Вагнера", напередодні річниці заколоту "вагнерівців".
  • Нещодавно російські війська захопили Шуми і просунулися вперед поблизу Донецька і Роботиного.
  • Путін 22 червня підписав закон, яким офіційно передав Козацькі кадетські корпуси та Російські військово-морські кадетські корпуси у підпорядкування МО Росії.

Теми: ISWКримокупаціявійна
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