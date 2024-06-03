В ближайшие дни украинцев ждет жара, дожди и грозы с градом

Во вторник 4 июня ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Днем в отдельных районах Украины прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 12-17°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 14-19°.

В Киеве 4 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

В среду в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град, лишь днем в южных областях без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз порывистый.

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Температура ночью 13-18°, днем 22-27°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 27-32°, местами 35°.

В столице 5 июня прогнозируются кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 16-18°; днем 22-24°.