Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ближайшие дни украинцев ждет жара, дожди и грозы с градом

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июня 2024, 12:44
В ближайшие дни украинцев ждет жара, дожди и грозы с градом
фото: Elena Mozhvilo, Unsplash

Во вторник 4 июня ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Днем в отдельных районах Украины прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Реклама:

Температура ночью 12-17°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 14-19°.

В Киеве 4 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

В среду в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град, лишь днем в южных областях без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз порывистый.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 13-18°, днем 22-27°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 27-32°, местами 35°.

В столице 5 июня прогнозируются кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 16-18°; днем 22-24°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В среду графики отключений света будут действовать с 15:00 до 23:00

Эстония передает Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним

Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то надо его отстоять

Бил и унижал курсантов: офицеру Нацакадемии сухопутных войск объявили подозрение

Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС – глава Еврокомиссии

Шольц анонсировал поставку Украине Patriot, IRIS-T и ракет в ближайшие "недели и месяцы"

Все новости...
погода
В Чехии два десятка человек пострадали от удара молнии на мероприятии ко Дню защиты детей
В понедельник Украину прогреет до 32°, местами дожди и грозы
В воскресенье в Украине дожди и жара
Последние новости
18:18
Финляндия усиливает безопасность закрытой границы с Россией
18:14
В среду графики отключений света будут действовать с 15:00 до 23:00
18:10
Эстония передает Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним
17:45
Замена ультрапереработанных продуктов на свежие снижает риск болезней сердца – исследование
17:42
Бронирование военнообязанных сотрудников сейчас является главным вызовом для бизнеса – опрос
17:38
видео, дополненоВ Одессе возле ТЦК подрались медики и военные
17:31
"Мечтала развивать Крым". На фронте погибла военная Шура Рязанцева
17:31
"Укрэнерго" договорилось с немецким банком о 15 млн евро на подстанции
17:30
Из-за позиции Венгрии на саммите "Бухарестской девятки" не смогли сделать совместное заявление
17:01
Украина впервые присоединилась к комитету по охране культурного наследия ЮНЕСКО
Все новости...
Реклама:
Реклама: