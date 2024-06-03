Суд удовлетворил апелляцию Киркорова и снял запрет на въезд в Молдову

Суд сектора Рышканы города Кишинев удовлетворил апелляцию российского певца Филиппа Киркорова и разрешил ему въезд в Молдову.

Детали: "Европейская правда" со ссылкой на TV8

Детали: В решении, вынесенном 30 мая, суд Кишинева постановил, что запрет на въезд Киркорова, введенный Пограничной полицией в аэропорту 28 июля 2022 года, должен быть аннулирован.

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Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 30 дней. Пока неизвестно, подготовят ли молдавские пограничники соответствующее ходатайство.

Напомним: Российскому исполнителю отказали во въезде в Молдову в июле 2022 года, когда он вылетел из Стамбула, из-за несоблюдения условий для получения разрешения.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу тогда заявил, что запрещенная партия "Шор" заплатила Киркорову и еще одному исполнителю – Моргенштерну – 260 тысяч долларов гонорара за выступление на концерте.

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В то же время Киркорову запретили въезд в Литву, и в апреле Европейский суд по правам человека отклонил его жалобу на это решение балтийской страны.