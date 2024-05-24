Госдеп подтвердил визит Блинкена на следующей неделе в Молдову и Чехию
Представитель Госдепа Мэтью Миллер официально подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен совершит визит в Молдову и Чехию.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Миллер опубликовал объявление, что в течение 28-31 мая госсекретарь совершит визит в Молдову и Чехию "чтобы подчеркнуть наши прочные двусторонние отношения".
.@SecBlinken will travel to Moldova and Czechia May 28-31 to highlight our robust bilateral relationships. In Prague, he will also participate in an informal meeting of @NATO foreign ministers to discuss priorities for the NATO Washington Summit in July.— Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 24, 2024
В Праге Блинкен, кроме двусторонних встреч, примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой обсудят приоритеты для саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле.
Последний раз перед этим Блинкен приезжал в Молдову в марте 2022 года.
В дополнительном анонсе Госдепа рассказали, что в рамках визита в Кишинев Блинкен встретится с президентом Молдовы Майей Санду и другими должностными лицами и "подтвердит поддержку США движения Молдовы к членству в ЕС и энергетической безопасности".
В Праге Блинкен встретится с чешским коллегой Яном Липавским и другими топ-чиновниками и будет говорить с ними в том числе о военной помощи для Украины.
Предистория:
- На прошлой неделе Энтони Блинкен посетил Киев.
- О том, почему визит Блинкена в Украину выдался "революционным", но не до конца успешным, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От гитары до победы: детали визита Блинкена в Украину, принесшего немало неожиданностей.