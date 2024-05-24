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Госдеп подтвердил визит Блинкена на следующей неделе в Молдову и Чехию

Мария ЕмецПятница, 24 мая 2024, 19:37
Госдеп подтвердил визит Блинкена на следующей неделе в Молдову и Чехию
Энтони Блинкен, фото: Getty images

Представитель Госдепа Мэтью Миллер официально подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен совершит визит в Молдову и Чехию. 

Источник: "Европейская правда"

Детали: Миллер опубликовал объявление, что в течение 28-31 мая госсекретарь совершит визит в Молдову и Чехию "чтобы подчеркнуть наши прочные двусторонние отношения".

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В Праге Блинкен, кроме двусторонних встреч, примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой обсудят приоритеты для саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле.

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Последний раз перед этим Блинкен приезжал в Молдову в марте 2022 года.

В дополнительном анонсе Госдепа рассказали, что в рамках визита в Кишинев Блинкен встретится с президентом Молдовы Майей Санду и другими должностными лицами и "подтвердит поддержку США движения Молдовы к членству в ЕС и энергетической безопасности".

В Праге Блинкен встретится с чешским коллегой Яном Липавским и другими топ-чиновниками и будет говорить с ними в том числе о военной помощи для Украины.

Предистория:

Темы: СШАБлинкенЧехияМолдова
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