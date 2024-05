Госдеп подтвердил визит Блинкена на следующей неделе в Молдову и Чехию

Представитель Госдепа Мэтью Миллер официально подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен совершит визит в Молдову и Чехию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Миллер опубликовал объявление, что в течение 28-31 мая госсекретарь совершит визит в Молдову и Чехию "чтобы подчеркнуть наши прочные двусторонние отношения".

.@SecBlinken will travel to Moldova and Czechia May 28-31 to highlight our robust bilateral relationships. In Prague, he will also participate in an informal meeting of @NATO foreign ministers to discuss priorities for the NATO Washington Summit in July.