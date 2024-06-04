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Сенат Испании признал Голодомор геноцидом украинского народа

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 4 июня 2024, 21:05
Сенат Испании признал Голодомор геноцидом украинского народа
Иллюстративное фото: Getty Images

Комитет иностранных дел Сената Испании одобрил постановление, в котором призвал признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Сената Испании

Детали: За принятие постановления проголосовали 29 членов комитета, двое воздержались, против не голосовал никто.

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Комитет в своем постановлении призвал правительство Испании решительно и четко осудить вторжение России в Украину, требовать немедленного прекращения этой военной агрессии, поддерживать предоставление материальных ресурсов, включая военные ресурсы, логистическую поддержку, обучение и тренировки, которые Испания может предоставить в координации с нашими европейскими и международными партнерами для легитимной защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, постановление требует признать и осудить насильственное перемещение и депортацию украинских несовершеннолетних, сотрудничая с другими международными партнерами с целью их возвращения в Украину.

Также сенаторы призвали правительство признать и осудить геноцид украинского народа со стороны Советского Союза в течение прошлых десятилетий, а именно Голодомор.

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"Вторжение в Украину – это атака на ценности свободы, прогресса и мира, на которых основываются европейские демократии.

Испания должна способствовать инициативам, направленным на прекращение конфликта", – заявила автор инициативы, сенатор Тереза-Мария Бельмонте.

Напомним: Комитет по иностранным делам Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) Испании на заседании 14 мая подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В настоящее время Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

Темы: ИспанияУкраина
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