Минобороны Латвии заявило, что откроет в стране полигон для тестирования дронов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью передаче "900 секунд" телеканала ТВ3 сообщил, что 6 июня в Селии откроют полигон для тестирования дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Он напомнил, что внедрение дронов имеет важное значение для укрепления обороноспособности страны, при этом украинский опыт свидетельствует о важной роли дронов на поле боли.

Реклама:

На развитие потенциала применения дронов оборонной отрасли в этом году планируют выделить 20 млн евро, при этом часть средств будет направлена на производство дронов в Латвии.

Ранее Спрудс заявил, что метафорически можно говорить о создании "армии дронов".

Напомним: Страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".