В Москве забрали в полицию и оштрафовали гражданина Ирана, который появился в общественном месте в футболке с гербом и флагом Украины.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", ВВС, telegram-канал Astra

Детали: Сообщается, что 30-летний турист из Ирана вышел в центр российской столицы в свитшоте Balenciaga с трезубцами на рукавах, флагом Украины с одной стороны и призывом помочь украинцам с другой стороны.

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ФОТО INSTAGRAM BALENCIAGA

Правоохранители Москвы забрали иранца в отдел полиции "Китай-город", где на него составили административный протокол якобы "о дискредитации российской армии".

Также суд в Москве оштрафовал гражданина Ирана на 50 тысяч российских рублей.

Напомним: В июле 2022 года модный бренд Balenciaga во главе с креативным директором Демной Гвасалия присоединился к государственной инициативе UNITED 24. В рамках сотрудничества бренд создал свитшот с украинским флагом, государственным гербом и фразой "Слава Украине!". Все средства от его продажи идут на восстановление Украины.