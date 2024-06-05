В километре от берега в Одессе нашли тело девушки, которую волной смыло в море

В Одессе водолазы-спасатели нашли тело девушки полицейской, которую накануне во время шторма волной снесло в море.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "В Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки, которую накануне волной снесло с пирса. Сегодня днем, на расстоянии около 1 км от берега, водолазы обнаружили тело утопленницы".

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