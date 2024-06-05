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В километре от берега в Одессе нашли тело девушки, которую волной смыло в море

Александр ШумилинСреда, 5 июня 2024, 14:18
В километре от берега в Одессе нашли тело девушки, которую волной смыло в море
Фото: ГСЧС

В Одессе водолазы-спасатели нашли тело девушки полицейской, которую накануне во время шторма волной снесло в море.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "В Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки, которую накануне волной снесло с пирса. Сегодня днем, на расстоянии около 1 км от берега, водолазы обнаружили тело утопленницы".

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Предыстория:

  • В Одессе 2 июня во время шторма смыло в море 20-летнюю лейтенанта полиции из Ровенской области, которая приехала в город на отдых.

Темы: Одессачрезвычайное происшествие
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