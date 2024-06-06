Украина ожидает, что Польша разблокирует КПП "Рава-Русская"

Государственная пограничная служба ожидает, что в 14:00 польские фермеры должны прекратить блокирование на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Источик: "Европейская правда", представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, Укринформ

Детали: По его словам, сейчас блокирование продолжается. Протестующие находятся на определенном расстоянии от границы на автодороге, по которой можно доехать до границы, и препятствуют движению грузовых транспортных средств.

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В частности, как отметил представитель Госпогранслужбы, за прошедшие сутки протестующие не пропустили в Польшу ни один грузовик.

"Надеемся, что эти действия прекратятся сегодня, как анонсировалось, такую информацию мы получили от польских коллег, что именно в 14 часов сегодня эти действия должны прекратиться", – сказал Демченко.

Как известно, с 4 июня на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" польские протестующие начали блокировать движение грузовиков на выезд из Украины.

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Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля, после просьбы главы правительства Туска.

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