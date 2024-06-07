55% украинцев негативно оценивают деятельность партии "Слуга народа" – опрос

Согласно опросу, 55% украинцев негативно оценивают деятельность президентской партии "Слуга народа" и лишь 7% респондентов - скорее "очень хорошо".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС)

Детали: Социологи узнали, что скорее или очень хорошо оценивают деятельность партии "Слуга народа" - 7%.

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В то же время треть респондентов из числа опрошенных, или 31%, оценивают деятельность СН ни хорошо, ни плохо. В то же время плохо или очень плохо оценили деятельность партии 55% граждан.

Исследование проходило 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1 002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10% и 1,5% − для показателей, близких к 5%.

КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.