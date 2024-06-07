Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Фіктивний шлюб для ухилянтів: на Чернігівщині затримали організатора схеми 

Анастасия ПроцПятница, 7 июня 2024, 13:56
Фіктивний шлюб для ухилянтів: на Чернігівщині затримали організатора схеми 
фото: ГПСУ

На Черниговщине пограничники задержали мужчину, который помогал военнообязанным заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью I или II группы, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Ранее в милицию поступила информация о том, что местный житель подыскивает и вербует для преступной деятельности женщин с инвалидностью 1-2 группы, которые оказались в трудном материальном положении".

Реклама:
 
фото: ГПСУ

Детали: По данным следствия, злоумышленник пытался завербовать местную жительницу с инвалидностью 2 группы и предложил ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака с военнообязанным, который стремился получить отсрочку от мобилизации в связи с содержанием жены с инвалидностью.

Правоохранители задержали подозреваемого, когда тот передавал часть "вознаграждения" завербованной женщине.

 
фото: ГПСУ

Следователи следственного управления областной полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми), наказание за которое предусмотрено на срок от трех до восьми лет.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас правоохранители устанавливают роли других участников преступной схемы.

Темы: Пограничная службаЧерниговская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: План действий будет доведен до РФ, чтобы на втором саммите зафиксировать конец войны

Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак

Боррель о требованиях Путина: Агрессор не может диктовать условия прекращения огня

видеоПрокопенко поблагодарил США: "Азов" станет смертоносным оружием для врагов

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Все новости...
Пограничная служба
Поляки разблокировали пункт пропуска "Хребенне" - "Рава-Русская"
Польские фермеры не разблокируют в определенное время КПП "Рава-Русская - Хребенне"
В Польше скандал из-за наказания пограничников, которые стреляли в столкновении с мигрантами
Последние новости
22:21
ЕВРО-2024Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы
22:03
Премьер Италии планирует в ближайшие недели посетить Китай
21:32
Турция заявила, что с Россией Саммит мира был бы более ориентированным на результат
21:19
Президент Финляндии: Украина стала сильнее и начинает путь к миру с позиции силы
21:02
Евро-2024Испания разгромила Хорватию в первом туре Евро-2024
20:38
Премьер Британии: Россия пыталась сорвать Саммит мира – чем он ей угрожает?
20:20
Шольц: Именно Россия выбрала войну, а не дипломатию и диалог
20:05
Вице-президент США: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции
19:56
Работникам агросектора будут давать бронь от мобилизации на год
19:41
Мелони иронично прокомментировала "мирный план" Путина: Похоже на пропаганду
Все новости...
Реклама:
Реклама: