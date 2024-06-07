Фіктивний шлюб для ухилянтів: на Чернігівщині затримали організатора схеми 

На Черниговщине пограничники задержали мужчину, который помогал военнообязанным заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью I или II группы, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Ранее в милицию поступила информация о том, что местный житель подыскивает и вербует для преступной деятельности женщин с инвалидностью 1-2 группы, которые оказались в трудном материальном положении".

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фото: ГПСУ

Детали: По данным следствия, злоумышленник пытался завербовать местную жительницу с инвалидностью 2 группы и предложил ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака с военнообязанным, который стремился получить отсрочку от мобилизации в связи с содержанием жены с инвалидностью.

Правоохранители задержали подозреваемого, когда тот передавал часть "вознаграждения" завербованной женщине.

фото: ГПСУ

Следователи следственного управления областной полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми), наказание за которое предусмотрено на срок от трех до восьми лет.

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Сейчас правоохранители устанавливают роли других участников преступной схемы.