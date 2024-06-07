Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Путин в очередной раз заявил, что в РФ не будет мобилизации, но есть сотни тысяч "добровольцев"

Алена МазуренкоПятница, 7 июня 2024, 19:04
Путин в очередной раз заявил, что в РФ не будет мобилизации, но есть сотни тысяч добровольцев
Путин, фото: РИА Новости

Российский правитель Владимир Путин заявил, что в РФ не планируется проводить мобилизацию, потому что якобы в прошлом году оккупанты подписали контракт с более 300 тыс. "добровольцев", а в 2024 году - со 160 тысячами.

Источник: выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме

Прямая речь: "Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. Нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем.

Реклама:

В прошлом году без всякой мобилизации наши мужчины добровольно пришли в военкомат и подписали контракты. Их было более 300 000. В этом году уже пришло более 160 000".

Темы: ПутинмобилизацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

NYT: В 2022 году РФ сорвала переговоры, требуя права вето в случае нового нападения на Украину

Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак

Боррель о требованиях Путина: Агрессор не может диктовать условия прекращения огня

видеоПрокопенко поблагодарил США: "Азов" станет смертоносным оружием для врагов

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Все новости...
Путин
Путин заявил, что "нет необходимости" применять ядерное оружие
Путин заявил, что Россия в 20 раз увеличила выпуск боеприпасов
ГУР относительно угроз Путина бить по другим странам: На самом деле уже даже делали
Последние новости
03:32
Салливан: Китай не участвует в Саммите мира по просьбе Путина
03:08
Россияне атаковали 7 общин Сумской области
02:50
футболИталия - Албания 2:1: обзор матча Евро-2024
02:32
ЕВРО-2024Ямал стал самым молодым игроком в истории Евро
01:20
DeepState: Враг продвинулся возле Сокола и в Новоалександровке
00:50
Зеленский обсудил с президентом Кении создание хабов для украинского зерна в портах Африки
00:34
Россия не заинтересована в возвращении своих военнопленных – Лубинец
00:22
"В медицине и на войне главная задача – минимизировать потери". История педиатра, возглавившего роту "Гонор"
23:58
Евро-2024Италия одолела Албанию в первом туре Евро-2024
23:52
обновленоРоссияне пытались атаковать Полтавщину ракетами
Все новости...
Реклама:
Реклама: