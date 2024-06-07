Путин в очередной раз заявил, что в РФ не будет мобилизации, но есть сотни тысяч "добровольцев"

Российский правитель Владимир Путин заявил, что в РФ не планируется проводить мобилизацию, потому что якобы в прошлом году оккупанты подписали контракт с более 300 тыс. "добровольцев", а в 2024 году - со 160 тысячами.

Источник: выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме

Прямая речь: "Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. Нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем.

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В прошлом году без всякой мобилизации наши мужчины добровольно пришли в военкомат и подписали контракты. Их было более 300 000. В этом году уже пришло более 160 000".