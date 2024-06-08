Сухопутные войска: На Покровском направлении одна бригада ВСУ сдерживает три российских

Сухопутные войска отчитываются, что на Покровском направлении военные 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ

Источник: Сухопутные войска

Детали: Отмечается, что российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, а эпицентр боев - на Покровском направлении.

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Дословно: "Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ.

Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту".