Сухопутные войска: На Покровском направлении одна бригада ВСУ сдерживает три российских
Суббота, 8 июня 2024, 09:30
Сухопутные войска отчитываются, что на Покровском направлении военные 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ
Источник: Сухопутные войска
Детали: Отмечается, что российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, а эпицентр боев - на Покровском направлении.
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Дословно: "Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ.
Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту".