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Сухопутные войска: На Покровском направлении одна бригада ВСУ сдерживает три российских

Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 09:30
Сухопутные войска: На Покровском направлении одна бригада ВСУ сдерживает три российских
фото иллюстративное, генштаб

Сухопутные войска отчитываются, что на Покровском направлении военные 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ

Источник: Сухопутные войска

Детали: Отмечается, что российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, а эпицентр боев - на Покровском направлении.

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Дословно: "Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ.

Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту".

Темы: Вооруженные силывойна
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