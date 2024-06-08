Россияне убили женщину и ранили двух мужчин на Херсонщине

В результате обстрелов Херсонщины в субботу погибла женщина, двое мужчин ранены.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА

Детали: Как сообщил Прокудин, в субботу россияне обстреляли село Дудчаны Бериславского района, в результате чего погибла 60-летняя женщина.

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Херсонская ОГА сообщает, что в результате обстрела Белозерки получили ранения двое местных жителей, которые в это время находились на улице.

У одного 81-летнего пострадавшего – взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение шеи, лопатки, плеча, бедра и голени.

У второго мужчины, 69 лет, диагностировали проникающее ранение грудной клетки и живота, множественные осколочные ранения конечностей.