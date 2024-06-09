Россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами, есть повреждения

В субботу вечером и в воскресенье утром россияне обстреливали Никополь и Покровскую громаду на Днепропетровщине, повредили коммунальное предприятие, 5 частных домов, гараж, линию электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Вечером враг еще раз атаковал Никопольщину – Покровскую громаду. И после ночного затишья, снова возобновил террор района утром.

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Целился дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии. Удары пришлись по самому Никополю и Мировской громаде".

Детали: По словам Лысака, повреждены коммунальное предприятие, 5 частных домов, гараж, линия электропередач.

"Последствия еще уточняются", – добавил председатель ОВА.