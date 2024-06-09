Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами, есть повреждения

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 07:48
Россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами, есть повреждения
дом, поврежденный в результате российских обстрелов. Фото: telegram Лысака

В субботу вечером и в воскресенье утром россияне обстреливали Никополь и Покровскую громаду на Днепропетровщине, повредили коммунальное предприятие, 5 частных домов, гараж, линию электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Вечером враг еще раз атаковал Никопольщину – Покровскую громаду. И после ночного затишья, снова возобновил террор района утром.

Реклама:

Целился дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии. Удары пришлись по самому Никополю и Мировской громаде".

Детали: По словам Лысака, повреждены коммунальное предприятие, 5 частных домов, гараж, линия электропередач.

"Последствия еще уточняются", – добавил председатель ОВА.

Темы: Никопольвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
Никополь
70-летний мужчина погиб от российских обстрелов в Днепропетровськой области
Оккупанты ударили по Никополю: убили женщину
В результате российской атаки по Никополю пострадали три человека
Последние новости
12:18
ЕВРО-2024Больше только у Роналду и Мальдини: Нойер стал рекордсменом сборной Германии
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
Все новости...
Реклама:
Реклама: