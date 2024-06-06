В результате российской атаки по Никополю пострадали три человека

В результате российской атаки по Никополю Днепропетровской области ранены мужчины 49 и 47 лет и 85-летняя женщина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из-за атаки дрона-камикадзе ранены мужчины 49 и 47 лет. Лечатся амбулаторно. Во время артобстрела досталось и 85-летней женщине. Будет восстанавливаться дома".

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: Также оккупанты разбили дома, изуродовали теплицу, солнечные панели и линии электропередач. Уничтожен экскаватор, еще один - поврежден.