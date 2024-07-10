"Я собирался вернуться, но теперь не знаю": Боголюбов о подозрении в незаконном пересечении границы

Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину после того, как Государственное бюро расследований заочно сообщило ему о подозрении в незаконном пересечении границы 24 июня.

Источник: Боголюбов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я когда ехал, я ехал на две недели, может, на три. У меня там маленький ребенок, у меня куча дел. Я собирался возвращаться, а теперь я не знаю. Я сегодня в раздумьях".

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Детали: Также Боголюбов опроверг информацию о том, что якобы планирует просить о политическом убежище за рубежом: "Я никогда не думал просить никакого политического убежища ни в одной стране мира...У меня были планы поехать к маме и вернуться домой".

Кроме того, бывший совладелец "Приватбанка" рассказал, что еще не решил, в какой стране будет жить.

"Я не знаю, где я буду жить. Я еще не решил. Думаю, что решение будет формироваться [в зависимости от того], как будут развиваться события, — сказал бизнесмен.

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Читать больше в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

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