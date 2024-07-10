Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

"Я собирался вернуться, но теперь не знаю": Боголюбов о подозрении в незаконном пересечении границы

Анастасия ПроцСреда, 10 июля 2024, 12:34
Я собирался вернуться, но теперь не знаю: Боголюбов о подозрении в незаконном пересечении границы
ГЕННАДИЙ БОГОЛЮБОВ. ФОТО FORBES

Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину после того, как Государственное бюро расследований заочно сообщило ему о подозрении в незаконном пересечении границы 24 июня.

Источник: Боголюбов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я когда ехал, я ехал на две недели, может, на три. У меня там маленький ребенок, у меня куча дел. Я собирался возвращаться, а теперь я не знаю. Я сегодня в раздумьях".

Реклама:

Детали: Также Боголюбов опроверг информацию о том, что якобы планирует просить о политическом убежище за рубежом: "Я никогда не думал просить никакого политического убежища ни в одной стране мира...У меня были планы поехать к маме и вернуться домой".

Кроме того, бывший совладелец "Приватбанка" рассказал, что еще не решил, в какой стране будет жить.

"Я не знаю, где я буду жить. Я еще не решил. Думаю, что решение будет формироваться [в зависимости от того], как будут развиваться события, — сказал бизнесмен.

ВИДЕО ДНЯ

Читать больше в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

Предыстория:

  • 7 июля "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев - Холм. Причиной побега источники назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка". По данным УП, Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.
  • 8 июля УП стало известно, что ГБР расследует незаконный выезд из Украины Боголюбова.
  • Сам бизнесмен утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых — несовершеннолетние.
  • Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ГБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого лица. Это — житель Волынской области, 67-летний Сюмак Николай Куприянович. 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРоссияне обстреляли артиллерией Никополь: есть погибший

Зеленский и Трамп обсудили визит в Украину

фотоВ Польше разбился автобус с украинцами, пассажиры в больнице

Клименко об убийстве Фарион: "Стрелок готовился заблаговременно"

Обновлено от 00:52Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

обновленоФарион умерла в больнице после покушения

Все новости...
Последние новости
16:20
В центре Киева снесли историческую Усадьбу Зеленских, полиция расследует
16:00
ММАКонор Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон
15:57
Разведка Британии: основные усилия РФ сосредоточены на Авдеевско-Покровском направлении
15:56
В Киеве таксист сказал пассажирке, что Крым "никогда не был украинским": компания отстранила его
15:46
фотоРоссияне обстреляли артиллерией Никополь: есть погибший
15:33
В Испании задержали пророссийских хакеров: атаковали организации, которые помогают Украине
15:18
Мировым компаниям понадобятся недели чтобы восстановиться от глобального технологического сбоя
15:07
Евро-2024УЕФА может дисквалифицировать лидеров сборной Испании из-за скандальной песни про Гибралтар
15:00
фото, видеоВ Краснодаре митинг из-за отключений света, начались задержания
14:48
СМИ: Польские службы установили личность мигранта, который смертельно ранил пограничника
Все новости...
Реклама:
Реклама: