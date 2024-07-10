"Я собирался вернуться, но теперь не знаю": Боголюбов о подозрении в незаконном пересечении границы
Бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину после того, как Государственное бюро расследований заочно сообщило ему о подозрении в незаконном пересечении границы 24 июня.
Источник: Боголюбов в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Я когда ехал, я ехал на две недели, может, на три. У меня там маленький ребенок, у меня куча дел. Я собирался возвращаться, а теперь я не знаю. Я сегодня в раздумьях".
Детали: Также Боголюбов опроверг информацию о том, что якобы планирует просить о политическом убежище за рубежом: "Я никогда не думал просить никакого политического убежища ни в одной стране мира...У меня были планы поехать к маме и вернуться домой".
Кроме того, бывший совладелец "Приватбанка" рассказал, что еще не решил, в какой стране будет жить.
"Я не знаю, где я буду жить. Я еще не решил. Думаю, что решение будет формироваться [в зависимости от того], как будут развиваться события, — сказал бизнесмен.
Читать больше в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".
Предыстория:
- 7 июля "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев - Холм. Причиной побега источники назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка". По данным УП, Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.
- 8 июля УП стало известно, что ГБР расследует незаконный выезд из Украины Боголюбова.
- Сам бизнесмен утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых — несовершеннолетние.
- Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ГБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого лица. Это — житель Волынской области, 67-летний Сюмак Николай Куприянович.