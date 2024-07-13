ЦНС: Беларусь готовит "операции под чужим флагом" в приграничной зоне

Центр национального сопротивления получил информацию, что белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.

Источник: ЦНС

Дословно: "Они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предупредят с целью показать китайским коллегам свои возможности".

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Детали: ЦНС также сообщает, что ранее заместитель начальника генерального штаба ВС РБ Владимир Куприянюк заявил об угрозе подготовки и проведения на территории Беларуси вооруженных провокаций "в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах".

По мнению украинских силовиков, это заявление было призвано подготовить информационное поле для проведения белорусской стороной собственных провокаций, ведь ей будет крайне выгодно в контексте вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первых совместных антитеррористических учений показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы.

Соответственно, в планах у белорусских силовиков "успешно пресечь вооруженные провокации" вдоль украинско-белорусской границы, после чего будет предпринята попытка обвинить Украину.

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