ЦНС: Беларусь готовит "операции под чужим флагом" в приграничной зоне
Центр национального сопротивления получил информацию, что белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной.
Источник: ЦНС
Дословно: "Они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предупредят с целью показать китайским коллегам свои возможности".
Детали: ЦНС также сообщает, что ранее заместитель начальника генерального штаба ВС РБ Владимир Куприянюк заявил об угрозе подготовки и проведения на территории Беларуси вооруженных провокаций "в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах".
По мнению украинских силовиков, это заявление было призвано подготовить информационное поле для проведения белорусской стороной собственных провокаций, ведь ей будет крайне выгодно в контексте вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первых совместных антитеррористических учений показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы.
Соответственно, в планах у белорусских силовиков "успешно пресечь вооруженные провокации" вдоль украинско-белорусской границы, после чего будет предпринята попытка обвинить Украину.
Предыстория:
- 20 июня Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, украинские пограничники отметили, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.
- 6 июля стало известно, что китайские военные прибыли в Беларусь для участия в совместных антитеррористических учениях.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя военные учения Китая и Беларуси вблизи границы с Польшей, заявил, что таким образом авторитарные режимы сближаются, поэтому важно, чтобы и страны Альянса сближались с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.
- 12 июля в Беларусь прибыла китайская военная делегация Объединенных сил материально-технического обеспечения армии Китая, стороны обсуждали сотрудничество в области тылового обеспечения войск.