Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава рассказал об опросе в рамках расследования

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава рассказал, что прошел опрос в рамках проведения служебного расследования по утечке информации следствия из бюро.

Источник: Углава в Facebook

Прямая речь: "Хочу расставить точки над "и" во избежание манипуляций.

Реклама:

Для наиболее полного и объективного расследования и отсутствия обвинений в мою сторону относительно давления на следствие, я самостоятельно подал заявление об отстранении сразу после того, как появилась информация о моей якобы причастности к ливням. В НАБУ распространена практика использования исследования с помощью полиграфа, среди прочего для установления имеющих значение фактов. Готовность и желание прохождения полиграфа я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом как только сведения о наличии уголовного производства по "ливням информации" стали известны публично. Поскольку (а) мне не предлагали пройти исследование по вопросам "слива информации" (А ЭТО ОСНОВНО), (б) предложенное прохождение полиграфа по вопросам "давления на детектива" должно было проводиться специалистами НАБУ, я решил пройти полиграф у независимого специалиста во избежание обвинений в заангажированности сотрудников НАБУ. Исследование проводилось как по вопросам "слива информации", так и по вопросам, касающимся служебного расследования по "давлению на детектива" (этот вывод не публиковался, поскольку в нем содержится фамилия детектива). Результат — ДАВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО".

Детали: Углава сообщает, что результаты обоих исследований он предоставил расследованию и возражений это не вызвало.

Он также заявляет об информационной кампании с целью его дискредитации.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ