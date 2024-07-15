Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава рассказал об опросе в рамках расследования
Понедельник, 15 июля 2024, 20:09
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава рассказал, что прошел опрос в рамках проведения служебного расследования по утечке информации следствия из бюро.
Источник: Углава в Facebook
Прямая речь: "Хочу расставить точки над "и" во избежание манипуляций.
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- Для наиболее полного и объективного расследования и отсутствия обвинений в мою сторону относительно давления на следствие, я самостоятельно подал заявление об отстранении сразу после того, как появилась информация о моей якобы причастности к ливням.
- В НАБУ распространена практика использования исследования с помощью полиграфа, среди прочего для установления имеющих значение фактов.
- Готовность и желание прохождения полиграфа я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом как только сведения о наличии уголовного производства по "ливням информации" стали известны публично.
- Поскольку (а) мне не предлагали пройти исследование по вопросам "слива информации" (А ЭТО ОСНОВНО), (б) предложенное прохождение полиграфа по вопросам "давления на детектива" должно было проводиться специалистами НАБУ, я решил пройти полиграф у независимого специалиста во избежание обвинений в заангажированности сотрудников НАБУ.
- Исследование проводилось как по вопросам "слива информации", так и по вопросам, касающимся служебного расследования по "давлению на детектива" (этот вывод не публиковался, поскольку в нем содержится фамилия детектива). Результат — ДАВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО".
Детали: Углава сообщает, что результаты обоих исследований он предоставил расследованию и возражений это не вызвало.
Он также заявляет об информационной кампании с целью его дискредитации.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.
- В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
- Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
- 12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.