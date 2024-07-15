Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава рассказал об опросе в рамках расследования

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 июля 2024, 20:09
Утечка информации из НАБУ: Заместитель директора Углава рассказал об опросе в рамках расследования
ГИЗО УГЛАВА. ФОТО: ПАРЛАМЕНТ.UA

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава рассказал, что прошел опрос в рамках проведения служебного расследования по утечке информации следствия из бюро.

Источник: Углава в Facebook

Прямая речь: "Хочу расставить точки над "и" во избежание манипуляций.

Реклама:
  1. Для наиболее полного и объективного расследования и отсутствия обвинений в мою сторону относительно давления на следствие, я самостоятельно подал заявление об отстранении сразу после того, как появилась информация о моей якобы причастности к ливням.
  2. В НАБУ распространена практика использования исследования с помощью полиграфа, среди прочего для установления имеющих значение фактов.
  3. Готовность и желание прохождения полиграфа я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом как только сведения о наличии уголовного производства по "ливням информации" стали известны публично.
  4. Поскольку (а) мне не предлагали пройти исследование по вопросам "слива информации" (А ЭТО ОСНОВНО), (б) предложенное прохождение полиграфа по вопросам "давления на детектива" должно было проводиться специалистами НАБУ, я решил пройти полиграф у независимого специалиста во избежание обвинений в заангажированности сотрудников НАБУ.
  5. Исследование проводилось как по вопросам "слива информации", так и по вопросам, касающимся служебного расследования по "давлению на детектива" (этот вывод не публиковался, поскольку в нем содержится фамилия детектива). Результат — ДАВЛЕНИЕ НЕ БЫЛО".

Детали: Углава сообщает, что результаты обоих исследований он предоставил расследованию и возражений это не вызвало.

Он также заявляет об информационной кампании с целью его дискредитации.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.
  • В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
  • Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
  • 12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.

Темы: НАБУскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых

Подозреваемый в убийстве Фарион является футболистом-юниором: "Слідство.Інфо" назвало имя

видео, фотоВ море возле Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой: говорят, украинский

В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион

Лидер Чехии считает, что переговоры о мире в Украине требуют привлечения РФ и Китая

Подтопление тоннелей: начальника киевского метро отправили под круглосуточный домашний арест

Все новости...
НАБУ
Нардепу от "Слуг" сообщили о подозрении за взяточничество на ремонте инфраструктуры
Утечка информации из НАБУ: комитет Рады проведет заседание в бюро
Утечка информации из НАБУ: заместитель директора Углава говорит, что прошел полиграф
Последние новости
19:31
В России пообещали "замедление" YouTube на 70%
19:30
видеоТренер "Полесья" Имад Ашур игрокам: Не забыбаем тех, кто защищает нашу страну, кого мы представляем
19:22
видео"Ездят на фронт, дают лапу": как боевые коты Мавик и Лео радуют пограничников
19:09
Правительство выделило более 250 миллионов на водоснабжение для Николаева и Кривого Рога
19:03
Оккупанты обстреляли Харьковщину, известно о трех пострадавших
19:03
В Украине запустили проект по обмену коллаборационистов на пленных украинцев
19:01
На Олимпийских играх-2024 установлен первый мировой рекорд
18:44
Суд обязал НАБУ проверить главу "Укрэнерго" на коррупцию
18:33
фотоNASA показало 25 космических снимков в честь "юбилея" телескопа Чандры
18:32
Фонд гарантирования реализовал активов госбанков РФ на 5,2 миллиарда долларов
Все новости...
Реклама:
Реклама: