Умер казахский оппозиционер, на которого в Киеве совершили покушение

Жена казахского журналиста Айдоса Садыкова, на которого совершили покушение 18 июня в Киеве, Наталья сообщила, что ее муж умер ночью 2 июля и в очередной раз обвинила в его смерти президента Казахстана.

Источник: жена журналиста Наталья Садыкова в Facebook, пресс-служба ОГП

Прямая речь: "Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров".

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Детали: По ее словам, тринадцать дней Айдос Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло. "Его смерть на совести Токаева (президента Казахстана - ред.)", - отметила она.

Обновлено. В Офисе генпрокурора заявили, что в связи со смертью казахского журналиста подозреваемым в покушении на него изменят подозрение.

В ОГП напомнили, что по данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана. "Сейчас правоохранительные органы готовят сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - отметили в ведомстве.

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