Умер казахский оппозиционер, на которого в Киеве совершили покушение
Жена казахского журналиста Айдоса Садыкова, на которого совершили покушение 18 июня в Киеве, Наталья сообщила, что ее муж умер ночью 2 июля и в очередной раз обвинила в его смерти президента Казахстана.
Источник: жена журналиста Наталья Садыкова в Facebook, пресс-служба ОГП
Прямая речь: "Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров".
Детали: По ее словам, тринадцать дней Айдос Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло. "Его смерть на совести Токаева (президента Казахстана - ред.)", - отметила она.
Обновлено. В Офисе генпрокурора заявили, что в связи со смертью казахского журналиста подозреваемым в покушении на него изменят подозрение.
В ОГП напомнили, что по данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана. "Сейчас правоохранительные органы готовят сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - отметили в ведомстве.
Предыстория:
- В Киеве в Шевченковском районе днем 18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
- Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
- Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.
- 22 июня один из подозреваемых в покушении на Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.