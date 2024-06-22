В Казахстане сдался один из подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера в Киеве
Один из подозреваемых в покушении на журналиста Айдоса Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.
Источник: Генпрокуратура республики Казахстан
Дословно: "Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление.
Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению".
Детали: Прокуратура страны сообщает, что 21 июня Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела.
В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления.
Второго подозреваемого Мейрама Каратаева разыскивают.
Справка: Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они приобрели статус беженцев и вели собственный Youtube-канал, где критиковали власти Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году.
Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.
Предыстория:
- В Киеве в Шевченковском районе днем 18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
- Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
- Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.