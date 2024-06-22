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В Казахстане сдался один из подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера в Киеве

Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 11:48
В Казахстане сдался один из подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера в Киеве
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Один из подозреваемых в покушении на журналиста Айдоса Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.

Источник: Генпрокуратура республики Казахстан

Дословно: "Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление. 

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Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению".

Детали: Прокуратура страны сообщает, что 21 июня Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела.

В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления.

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Второго подозреваемого Мейрама Каратаева разыскивают.

Справка: Супруги Садыковы в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они приобрели статус беженцев и вели собственный Youtube-канал, где критиковали власти Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году.

Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.

Предыстория:

  • В Киеве в Шевченковском районе днем ​​18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
  • Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
  • Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
  • Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.

Темы: КазахстанКиевкриминал
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