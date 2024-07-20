Зеленскому доложили об убийстве Фарион: исследуют версии, в том числе и по РФ
Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.
Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию".
Детали: Зеленский добавил, что министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.
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Напомним:
- В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
- Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.
- Позже Фарион умерла в больнице.