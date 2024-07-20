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Зеленскому доложили об убийстве Фарион: исследуют версии, в том числе и по РФ

Роман ПетренкоСуббота, 20 июля 2024, 12:45
Зеленскому доложили об убийстве Фарион: исследуют версии, в том числе и по РФ
фото: василий особа в фб

Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.

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Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию".

Детали: Зеленский добавил, что министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.

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Темы: ФарионЗеленскийубийство
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