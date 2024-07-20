Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Ввечері 19 липня кілер здійснив замах на колишню народну депутатку, професорку та мовознавицю Ірину Фаріон. Інцидент стався у Львові на вулиці Масарика, біля будинку, де вона мешкала.

Свідки події повідомляють, що вбивця здійснив один постріл і швидко втік з місця події. Внаслідок замаху Фаріон отримала вогнепальне поранення голови.

Жінку швидко шпиталізували до місцевої лікарні, де протягом кількох годин медики намагалися врятувати її життя, але виявилися безсилими. О 23:20 Ірина Фаріон померла. Першими цю новину офіційно сповістили мер Львова Андрій Садовий, а також голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Злочин сколихнув країну і залишив купу запитань без відповідей. "Українська правда" розповідає про деталі цього резонансного вбивства, а також версії правоохоронців.

День вбивства

За словами друга родини Фаріон, з яким змогла поговорити "Українська правда", професорка мала намір їхати зі Львова на короткий відпочинок, бо вже давно не була у відпустці. А вечір п'ятниці планувала провести в колі родини – разом із донькою та двома онуками, до яких збиралася в гості.

"Буквально перед замахом вона набрала доньку Софію і сказала, що закінчила запис нової програми для свого YouTube і тепер може спокійно відпочивати. Мала їхати до них на вечерю. В неї поцілили якраз, коли вона чекала на вулиці таксі", – каже друг родини загиблої.

Ірину Фаріон доставили у львівську лікарню Святого Пантелеймона приблизно о 20:00 в критичному стані.

За словами керівниці анестезіологічної служби Першого медичного об'єднання Львова Наталії Матолінець, філологині відразу зробили комп'ютерну томографію всього тіла і спрямували в операційну.

Близький друг і колега професорки Дмитро Симак був у лікарні, коли її намагалися реанімувати. Він розповідає УП, що в медзакладі перебували поліція та Служба безпеки України.

"Ми чекали результатів операції з її дочкою Софією і юристом, який допомагав їй у суді після звільнення з "Львівської політехніки", під реанімацією. Вийшли лікарі й одразу сказали, що шансів немає. В неї стріляли впритул, куля поцілила в голову.

Лікарі дозволили нам зайти в реанімацію. Ми підійшли до Ірини. Вона була в глибокій комі, але ще дихала.

Десь за 15 хвилин медики почали робити їй штучне дихання, запускати серце, робити все можливе і неможливе. На той момент уже було зрозуміло, що все. Вона померла на наших очах. Лікарі констатували факт смерті", – каже він.

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Версії

Станом на ніч з 19 на 20 липня поліція розглядала кілька версій причин вбивства Ірини Фаріон. Основні: її громадська та політична діяльність, а також особиста неприязнь до неї. Це озвучив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час нічного брифінгу. Після інформації про замах він терміново вирушив у Львів.

– Звичайно, що версії можуть з'являтися і інші. Є в нас деяка вже інформація щодо скоєння цього злочину, щодо виконання цього злочину, але поки що ми будемо мовчати про це, тому що перевіряються всі версії, – сказав Клименко.

Інший високопоставлений співрозмовник у правоохоронних органах повідомив, що станом на першу годину ночі 20 липня були спростовані дані щодо двох потенційних виконавців злочину. Триває розслідування та пошук кілера.

Для проведення оперативних заходів у Міністерстві внутрішніх справ залучили всю поліцію Львова та частково Львівської області. Також до міста відправили оперативників і слідчих Нацполіції та СБУ з Києва.

Телеканал "Ми-Україна" привів слова одного з мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Масарика у Львові, де мешкала Фаріон. За його словами, орієнтовно два тижні тому біля під'їзду почав з'являтися незнайомець років вісімнадцяти. Зранку він сідав на лавочку навпроти під'їзду професорки і залишав її тільки ввечері.

На фото, що оприлюднили ЗМІ, він у чорній панамці, чорних окулярах та червоній футболці з надписом Los Angeles.

Незнайомець, якого помічали біля будинку Фаріон Фото: Zaxid.Net

– Дуже цікаво вдягався, чому я звернув увагу: тому що було жарко, 40 градусів тепла, а в нього кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга така кофта, як ці американці ходять, капелюх і темні окуляри, – розповів чоловік. – Я приїжджав, від'їжджав – він був.

Три дні тому я приїхав біля обіду, він сидів на лавці. Я думаю: 40 градусів, жара, людина сидить, щось не так з ним. Я до нього підійшов, кажу: "Я вибачаюсь, чим вам допомогти?" – "Все добре".

Ігор Клименко підтвердив, що цей незнайомець на фото і є головним підозрюваним. Тепер його розшукує поліція.

– Планово відключається світло, тому були проблеми з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і роботи відеокамер, які були біля під'їзду – щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію, – заявив Клименко. – Тому ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємося до всіх, хто може надати слідству додаткову інформацію.

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Чим відома Ірина Фаріон

60-річна Ірина Фаріон народилася, виросла, навчалася і майже все життя працювала у Львові. Вона була відомою українською мовознавицею, змогла реалізуватися і в політиці. Майже 30 років професорка викладала у "Львівській політехніці".

Ірина Фаріон

Наприкінці 1980-х років Фаріон долучилася до КПРС, але тривалий час категорично заперечувала цей факт. Однак у 2013 році журналісти знайшли в Державному архіві Львівської області документи, які підтвердили її належність до Компартії Радянського Союзу.

Навіть після оприлюднення документів Фаріон відмовлялася коментувати цей епізод у своїй біографії. На прохання журналістки відреагувати на цю інформацію вона відповіла: "Орлиця не сповідається перед гієнами". Але згодом все-таки підтвердила своє членство в КПРС.

"Щодо мого комуністичного минулого. Воно тривало один рік і що? Було комуністичне минуле в Левка Лук'яненка – і він став автором декларації про незалежність України. Було комуністичне минуле у видатного Миколи Руденка, який був секретарем парткому київської організації, а потім розвалював цю київську організацію і відсидів за це понад 10 років. Про комуністичне минуле можна говорити, коли є дії. Які дії виконувала Фаріон, перебуваючи один рік у комуністичній партії? Жодних!" – говорила професорка.

З 2005 року вона була членкинею консервативно-націоналістичної партії "Свобода". В 2006-му Фаріон обрали депутаткою до Львівської обласної ради, а в 2012-му – народною депутаткою до парламенту. В обох випадках балотувалася вона від "Свободи".

Під час роботи у Верховній Раді VІІ скликання, коли при владі були Віктор Янукович і "Партія регіонів", вона виступала проти всіх ініціатив, що обмежували українську мову.

Фаріон також підтримувала заборону діяльності УПЦ (МП) в Україні.

"Я вважаю, що ця структура, яка називає себе Московським патріархатом, нічого спільного не має з християнством. Це одна з найбільших загроз для вільного і самодостатнього розвитку України. І до того часу, поки ця інституція буде окуповувати Києво-Печерську лавру, до того часу українець буде поневолений", – висловлювалася професорка ще в 2008 році.

На позачергових виборах у 2014 році "Свобода" не пройшла до Верховної Ради, тому Фаріон повернулася до Львова і продовжила займатися викладацькою діяльністю.

Як пише ZAXID.NET, упродовж 2013–2019 років Ірина Фаріон вела авторський телепроєкт "Велич особистості" на парламентському каналі "Рада". Його метою була популяризація знань про знакові постаті української історії, культури, політики. Усього вийшло 160 програм.

Також Фаріон була засновницею та авторкою телевізійного проєкту "Ген українців" (2019–2023) на львівському телеканалі НТА. Окрім того, вона створила два YouTube-канали Iryna Farion та Студія Фаріон, де вела проєкти "ПротиАнглізм", "ПолітОгляд" та "Курси з культури української мови".

Філологиня неодноразово ставала головною героїнею суспільних дискусій через свої висловлювання на захист української мови, а також категоричні заяви щодо всього радянського і російського в Україні.

Зокрема, в листопаді 2023 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон та ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу її висловлювань. Це сталося після того, як філологиня заявила, що не сприймає російськомовних військових ЗСУ.

"Чи може солдат чи офіцер не виконувати розпоряджень командувача, порушувати закон? Я запитую кожного російськомовного воїна: ви читали закон про Збройні сили України, ви читали, що написано у статті 13? Мова Збройних сил України – державна. То ви воюєте за українську державу, чи ви захищаєте своє право бути носієм "рускава міра"?... Говоріть хоч суржиком, але говоріть, а не разгаварівайтє", – сказала Фаріон.

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Вона також опублікувала у своїх соцмережах допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з Криму, в якому були вказані його ім'я, прізвище та інші персональні дані. Це нібито стало підставою для переслідування кримчанина з боку російських спецслужб.

ФСБ РФ навідалася до хлопця додому і забрала його до "центру по боротьбі з екстремізмом". Згодом росіяни опублікували в соцмережах відео з його "розкаянням". Студента посадили на фоні російського триколора і змусили записати "відеозізнання", в якому він говорить, що "повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий". Його подальша доля невідома.

Після цього проти Фаріон відкрили кримінальну справу за порушення рівноправності громадян, образу честі і гідності військовослужбовця, а також порушення таємниці листування і недоторканності приватного життя. Досудове розслідування триває донині.

Цей скандал став приводом для протестів студентів "Львівської політехніки", які вимагали звільнення Фаріон. 15 листопада 2023-го її відсторонили від роботи в університеті.

Однак наприкінці травня 2024 року Львівський апеляційний суд поновив професорку на посаді та встановив компенсацію за вимушений прогул у розмірі 124 тисячі гривень.

На отримані гроші Фаріон придбала одинадцять дронів, частина з яких піде на потреби бригади "Рубіж", батальйонів "Сила Свободи", "Свобода", 5-ої штурмової. А також оголосила збір "Мільйон на дрони, щоб умогилити ворога", зокрема й для підрозділу, де служить її зять Василь Особа.

Підтримати збір можна за реквізитами: Ціль: 1 000 000 ₴ Посилання: monobank Номер картки банки: 5375 4112 2017 8318 PayPal: iryna.farion@gmail.com

Над текстом працювали: Ангеліна Страшкулич, Євген Будерацький, Рустем Халілов, Михайло Кригель, Севгіль Мусаєва