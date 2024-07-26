"Была самой беззащитной": Клименко ответил, почему жертвой выбрали Фарион
В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко на совместном брифинге правоохранителей во Львове
Детали: Журналистка поинтересовалась, почему целью была выбрана сама Ирина Фарион. Клименко отметил, что данные с телефона подозреваемого свидетельствуют, что он "гуглил" не только языковеда, а рассматривал и других потенциальных жертв, и назвал одну фамилию/
Прямая речь: "Я думаю, что она (Фарион -ред.) была самой беззащитной среди всех. Мы вам показали его поисковую табичку. Могу одну фамилию вам открыть... Следующим в списке, кого он смотрел, был Макс Бужанский, о всех остальных я промолчу".
Детали: По словам правоохранителей, в истории браузера на мобильном подозреваемого найдены поисковые запросы, которые могут свидетельствовать о его интересе к деятельности различных пророссийски настроенных политиков в разных регионах страны.
Напомним: Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь.
В телефоне подозреваемого нашли цифровую книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".
Также в истории поиска задержанного были фамилии других политиков, депутатов, график заседания облсовета. Правоохранители отмечают, что ими парень интересовался уже после возвращения в Днепр, поэтому предполагают, что он мог готовиться еще к одному преступлению.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- "Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.
- По данным "Слідство.Інфо", речь идет о 18-летнем Вячеславе Зинченко. Сообщается, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".