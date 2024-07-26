Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

"Была самой беззащитной": Клименко ответил, почему жертвой выбрали Фарион

Валентина РоманенкоПятница, 26 июля 2024, 12:09
Была самой беззащитной: Клименко ответил, почему жертвой выбрали Фарион
Игорь Клименко. фото МВД

В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко на совместном брифинге правоохранителей во Львове

Детали: Журналистка поинтересовалась, почему целью была выбрана сама Ирина Фарион. Клименко отметил, что данные с телефона подозреваемого свидетельствуют, что он "гуглил" не только языковеда, а рассматривал и других потенциальных жертв, и назвал одну фамилию/

Реклама:

Прямая речь: "Я думаю, что она (Фарион -ред.) была самой беззащитной среди всех. Мы вам показали его поисковую табичку. Могу одну фамилию вам открыть... Следующим в списке, кого он смотрел, был Макс Бужанский, о всех остальных я промолчу".

Детали: По словам правоохранителей, в истории браузера на мобильном подозреваемого найдены поисковые запросы, которые могут свидетельствовать о его интересе к деятельности различных пророссийски настроенных политиков в разных регионах страны.

Напомним: Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь.

ВИДЕО ДНЯ

В телефоне подозреваемого нашли цифровую книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".

Также в истории поиска задержанного были фамилии других политиков, депутатов, график заседания облсовета. Правоохранители отмечают, что ими парень интересовался уже после возвращения в Днепр, поэтому предполагают, что он мог готовиться еще к одному преступлению.

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Предыстория:

  • Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
  • "Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.
  • По данным "Слідство.Інфо", речь идет о 18-летнем Вячеславе Зинченко. Сообщается, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".

Темы: ФарионубийствоМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Фарион
МВД показало видео задержания и допроса подозреваемого в убийстве Фарион
Убийство Фарион: следствие проверяет причастность подозреваемого к неонацистскому движению РФ
Фарион убили из переделанного пистолета, на месте нашли спортивную гильзу – следствие
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: