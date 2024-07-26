"Была самой беззащитной": Клименко ответил, почему жертвой выбрали Фарион

В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко на совместном брифинге правоохранителей во Львове

Детали: Журналистка поинтересовалась, почему целью была выбрана сама Ирина Фарион. Клименко отметил, что данные с телефона подозреваемого свидетельствуют, что он "гуглил" не только языковеда, а рассматривал и других потенциальных жертв, и назвал одну фамилию/

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Прямая речь: "Я думаю, что она (Фарион -ред.) была самой беззащитной среди всех. Мы вам показали его поисковую табичку. Могу одну фамилию вам открыть... Следующим в списке, кого он смотрел, был Макс Бужанский, о всех остальных я промолчу".

Детали: По словам правоохранителей, в истории браузера на мобильном подозреваемого найдены поисковые запросы, которые могут свидетельствовать о его интересе к деятельности различных пророссийски настроенных политиков в разных регионах страны.

Напомним: Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь.

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В телефоне подозреваемого нашли цифровую книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".

Также в истории поиска задержанного были фамилии других политиков, депутатов, график заседания облсовета. Правоохранители отмечают, что ими парень интересовался уже после возвращения в Днепр, поэтому предполагают, что он мог готовиться еще к одному преступлению.

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