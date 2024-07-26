Фарион убили из переделанного пистолета, на месте нашли спортивную гильзу – следствие

Следствие по делу об убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.

Источник: совместный брифинг правоохранительных органов во Львове

Прямая речь представителя правоохранительных органов: "По мнению следствия, убийство произошло из переделанного пистолета. Мы после того, как открыли его телефон, видим, что запросы были по переделанному оружию. Мы еще не можем установить по патронам – где искал, где брал, но есть такая вот привязка – 18-летний парень интересовался соответствующим оружием, искал, в частности, стартовый пистолет. Как и панаму (искал – ред.)".

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Скриншот из видео МВД

Детали: По словам главы МВД Игоря Клименко, полиция выехала на место преступления сразу же после получения информации о стрельбе, сам он также уже ночью был на месте совершения преступления.

Прямая речь министра: "Провели несколько следственных экспериментов по этому преступлению – кто его совершил, как его совершил. Мы были на месте преступления, видели, где лежало тело, где был преступник. За эту неделю мы установили все о жизни этого подозреваемого. Вы знаете его имя и фамилию, что он был задержан. Колоссальная работа проведена правоохранительными органами.

Найдена пуля. Пуля 9 на 18. Гильза спортивная. Она сейчас на экспертизе. Такие патроны закупали в 2017-18 году в количестве 1 миллион штук. Специфическая пуля, не боевая. Должны установить, где она была приобретена. Возможно, на черном рынке. Возможно, была приобретена ранее".

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Детали: Пистолет пока не нашли.

Правоохранители обнародовали видео и фото с подозреваемым – его маршрутов передвижения, данных о местах остановки во Львове, данных с его мобильного телефона.

Скриншот из видео МВД

По словам Клименко, в поиске помогло фото свидетеля – женщина сделала снимок подозрительного парня в очках возле 6-го подъезда дома, где проживала Фарион.

В полиции добавили, что допросили 900 свидетелей, назначили 22 судебные экспертизы, отработали более 80 человек с похожей внешностью, проанализировали видео со 170 камер наблюдения.

В полиции подчеркнули, что "установлено, что именно этот человек совершил преступление".

Правоохранители отследили, что парень сменил три места жительства во Львове – об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, документы от риэлторов, квитанции об уплате за аренду и данные с телефона задержанного.

Также зафиксировали, что подозреваемый заходил на Новую почту, чтобы забрать коробку. В коробке он переслал себе вещи из Днепра.

В СБУ сообщили, что убийство произошло за "белым силикатным домом". Камеры зафиксировали, как парень подходит к месту преступления за несколько секунд до совершения убийства.

Подозреваемый вблизи места убийства, которое произошло за углом белого дома СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО МВС

Сообщается, что в тот момент Фарион ждала такси, была расслабленной, не чувствовала угрозы. Преступник к ней подошел примерно на 1,5-2 м.

Следствие установило, что с места происшествия парень скрылся, а через 2 дня камеры видеонаблюдения зафиксировали его на вокзале – он выезжал в Днепр. Далее есть видео с вокзала в Днепре.

Задержали подозреваемого в Днепре, где он проживал с матерью. В его телефоне были скриншоты, фото Фарион, инструкции КГБ, а в истории веб-просмотра были поиски фотографий и информации о других политиках. Правоохранители предполагают, что парень, возможно, готовил следующую операцию.

Также в телефоне нашли что-то вроде "прощального письма" на случай, если что-то пойдет не так. Это был заготовленный вариант, парень его не отправил.

СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО МВС

Сейчас прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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