Количество погибших в Киеве возросло до 27
В результате российского ракетного удара по Киеву погибли 27 человек, среди которых трое детей. Еще 82 человека пострадали.
Источник: Киевская городская военная администрация в соцсетях
Детали: Сообщается, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.
Шевченковский район
Разрушение двух этажей корпуса больницы "Охматдет" площадью примерно 400 м.кв. Погибло 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадало. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
В другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные - повреждены. Погибло 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадало, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
Поврежден промышленный объект. Погибло 2 человека и 3 пострадало. Продолжаются работы по разбору завалов.
Соломенский район
Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв, возник пожар, который был ликвидирован. Погибло 7 человек и 9 пострадало. Работы завершены.
Голосеевский район
Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадало 22 человека.
Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.
На этой же локации пострадали гаражи, произошло возгорание 10 авто.
Днепровский район
Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибло 9 человек и 5 пострадало. Работы завершены.
Дарницкий район
Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.
Деснянский район
Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.
Святошинский район
Возгорание в промышленном здании. Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.
Повреждены частные дома и здание Профессионального экономического колледжа. Пострадало 5 человек.
Предыстория:
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога. В столице и ряде других городов раздавались взрывы.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара России по Украине 8 июля пока известно о 27 погибших и более 100 раненых.
- Накануне мэр Киева писал, что количество пострадавших в разных районах столицы увеличилось до 66 человек, 44 из них госпитализировали в медучреждения города. Остальным оказали помощь на месте. По его словам, после ракетного удара РФ утром 8 июля по детской специализированной больнице "Охматдет" погибли двое взрослых, также известно о 16 пострадавших, среди которых 7 детей.