Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Количество погибших в Киеве возросло до 27

Евгений КизиловПонедельник, 8 июля 2024, 21:40
Количество погибших в Киеве возросло до 27
ФОТО: уп / БОГДАН КУТеПОВ

В результате российского ракетного удара по Киеву погибли 27 человек, среди которых трое детей. Еще 82 человека пострадали.

Источник: Киевская городская военная администрация в соцсетях

Детали: Сообщается, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

Реклама:

Шевченковский район

Разрушение двух этажей корпуса больницы "Охматдет" площадью примерно 400 м.кв. Погибло 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадало. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

В другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные - повреждены. Погибло 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадало, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

ВИДЕО ДНЯ

Поврежден промышленный объект. Погибло 2 человека и 3 пострадало. Продолжаются работы по разбору завалов.

Соломенский район

Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв, возник пожар, который был ликвидирован. Погибло 7 человек и 9 пострадало. Работы завершены.

Голосеевский район

Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадало 22 человека.

Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.

На этой же локации пострадали гаражи, произошло возгорание 10 авто.

Днепровский район

Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибло 9 человек и 5 пострадало. Работы завершены.

Дарницкий район

Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.

Деснянский район

Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.

Святошинский район

Возгорание в промышленном здании. Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.

Повреждены частные дома и здание Профессионального экономического колледжа. Пострадало 5 человек.

Предыстория:

Темы: Киевракетный ударжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
США считают, что атаку на "Охматдет" надо расследовать как военное преступление РФ
Столтенберг осудил массированную ракетную атаку России на Украину
Аварийно-спасательные работы в "Охматдете" будут продолжаться и ночью
Последние новости
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Все новости...
Реклама:
Реклама: