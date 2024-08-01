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Суд восстановил в должности подозреваемого во взяточничестве экс-главу Тернопольского облсовета

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 августа 2024, 15:13
Суд восстановил в должности подозреваемого во взяточничестве экс-главу Тернопольского облсовета
Михаил Головко. фото - "Суспільне. Тернопіль"

Административный суд во Львове восстановил Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета.

Источник: "Суспільне"

Детали: Решение было принято на заседании суда 1 августа.

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Эту информацию также изданию подтвердил сам Головко. По его словам, восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысячи гривен за время вынужденного прогула.

 

Также Головко добавил, что даст комментарий, когда вернется из Львова в Тернополь.

Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Роман Яворский по телефону ответил журналистам, что о результатах суда там знают, но ждут полного текста решения.

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Прямая речь: "Пока нет официального решения суда комментировать восстановление Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета не будут".

Предыстория:

  • 26 июня 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей председателя Тернопольской ВГА - Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн.
  • 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.
  • 29 июня его выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
  • 3 июля задержанный на взятке Михаил Головко вернулся на работу.
  • В октябре Тернопольский облсовет уволил подозреваемого в коррупции председателя.

Темы: Тернопольместная властькоррупциясуд
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