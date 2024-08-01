Суд восстановил в должности подозреваемого во взяточничестве экс-главу Тернопольского облсовета

Административный суд во Львове восстановил Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета.

Источник: "Суспільне"

Детали: Решение было принято на заседании суда 1 августа.

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Эту информацию также изданию подтвердил сам Головко. По его словам, восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысячи гривен за время вынужденного прогула.

Также Головко добавил, что даст комментарий, когда вернется из Львова в Тернополь.

Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Роман Яворский по телефону ответил журналистам, что о результатах суда там знают, но ждут полного текста решения.

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Прямая речь: "Пока нет официального решения суда комментировать восстановление Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета не будут".

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