Суд восстановил в должности подозреваемого во взяточничестве экс-главу Тернопольского облсовета
Административный суд во Львове восстановил Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета.
Источник: "Суспільне"
Детали: Решение было принято на заседании суда 1 августа.
Эту информацию также изданию подтвердил сам Головко. По его словам, восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 591 тысячи гривен за время вынужденного прогула.
Также Головко добавил, что даст комментарий, когда вернется из Львова в Тернополь.
Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Роман Яворский по телефону ответил журналистам, что о результатах суда там знают, но ждут полного текста решения.
Прямая речь: "Пока нет официального решения суда комментировать восстановление Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета не будут".
Предыстория:
- 26 июня 2023 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей председателя Тернопольской ВГА - Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн.
- 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.
- 29 июня его выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
- 3 июля задержанный на взятке Михаил Головко вернулся на работу.
- В октябре Тернопольский облсовет уволил подозреваемого в коррупции председателя.