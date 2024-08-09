РосСМИ пишут, что Курскую АЭС готовят к обороне из-за приближения ВСУ

В России готовят к обороне Курскую атомную электростанцию из-за приближения некоторых групп ВСУ.

Источник: "Важные истории"

Детали: По данным СМИ, российские силовики в пятницу после обеда перекрыли подъезды к Курской атомной электростанции.

Реклама:

Ранее источник "Важных историй" на АЭС сообщал, что из охраны станции убрали всех мужчин, оставив только женщин-росгвардейцев. Сразу после этого Росгвардия отчиталась об усилении охраны на Курской АЭС. Сотрудник станции сегодня подтвердил "Важным историям", что мужчин-прапорщиков Росгвардии вернули на службу.

По словам источника российського издания, руководство рекомендовало сотрудникам АЭС взять отпуска за свой счет и эвакуировать детей.

Росатом подтвердил, что уменьшил количество строителей на Курской АЭС-2. Сейчас Курская АЭС - это единственная в России станция, где активно строят новые энергоблоки.

ВИДЕО ДНЯ

Провоенный российский блогер также сообщает, что Курская АЭС готовится к обороне, поскольку небольшие мобильные группы ВСУ по 5-20 человек замечены в 39 километрах от АЭС.

Предыстория: