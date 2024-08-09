РосСМИ пишут, что Курскую АЭС готовят к обороне из-за приближения ВСУ
В России готовят к обороне Курскую атомную электростанцию из-за приближения некоторых групп ВСУ.
Источник: "Важные истории"
Детали: По данным СМИ, российские силовики в пятницу после обеда перекрыли подъезды к Курской атомной электростанции.
Ранее источник "Важных историй" на АЭС сообщал, что из охраны станции убрали всех мужчин, оставив только женщин-росгвардейцев. Сразу после этого Росгвардия отчиталась об усилении охраны на Курской АЭС. Сотрудник станции сегодня подтвердил "Важным историям", что мужчин-прапорщиков Росгвардии вернули на службу.
По словам источника российського издания, руководство рекомендовало сотрудникам АЭС взять отпуска за свой счет и эвакуировать детей.
Росатом подтвердил, что уменьшил количество строителей на Курской АЭС-2. Сейчас Курская АЭС - это единственная в России станция, где активно строят новые энергоблоки.
Провоенный российский блогер также сообщает, что Курская АЭС готовится к обороне, поскольку небольшие мобильные группы ВСУ по 5-20 человек замечены в 39 километрах от АЭС.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.