Мэр Курчатова, где находится Курская АЭС, заявил, что бои идут уже за несколько десятков километров
Пятница, 9 августа 2024, 13:25
Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
Источник: мэр Курчатова Игорь Корпунков в Telegram
Прямая речь: "В нескольких десятках километров от границ нашего города продолжаются боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации".
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Детали: По его словам, однако все службы, предприятия, в частности администрация города, работают в штатном режиме. Он призвал жителей города не паниковать.
"Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", - заверил мэр Курчатова.
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