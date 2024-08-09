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Мэр Курчатова, где находится Курская АЭС, заявил, что бои идут уже за несколько десятков километров

Станислав ПогориловПятница, 9 августа 2024, 13:25
Мэр Курчатова, где находится Курская АЭС, заявил, что бои идут уже за несколько десятков километров
Курская АЭС, фото: ГУР МО

Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.

Источник: мэр Курчатова Игорь Корпунков в Telegram

Прямая речь: "В нескольких десятках километров от границ нашего города продолжаются боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации".

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Детали: По его словам, однако все службы, предприятия, в частности администрация города, работают в штатном режиме. Он призвал жителей города не паниковать.

"Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", - заверил мэр Курчатова.

Предыстория: 

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  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
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  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.   

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