Мэр Курчатова, где находится Курская АЭС, заявил, что бои идут уже за несколько десятков километров

Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.

Источник: мэр Курчатова Игорь Корпунков в Telegram

Прямая речь: "В нескольких десятках километров от границ нашего города продолжаются боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации".

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Детали: По его словам, однако все службы, предприятия, в частности администрация города, работают в штатном режиме. Он призвал жителей города не паниковать.

"Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", - заверил мэр Курчатова.

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