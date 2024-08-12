Украинские войска окапываются на Курщине, потому что планируют там оставаться – Forbes

Украинские войска роют окопы в Курской области России, и это является признаком того, что они планируют там остаться, пишет Forbes.

Источник: Forbes

Дословно издание: "Каждый день, когда россияне не контратакуют – это день, когда украинцы окапываются все глубже.

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На 6-й день наступления украинских войск в Курской области на юге России появляется все больше доказательств того, что украинцы – некоторые или все из пяти бригад численностью до 2000 человек плюс по меньшей мере один отдельный батальон численностью 400 человек – планируют остаться".

Детали: Издание подчеркивает, что россияне тоже окапываются, предвидя статическую войну вдоль или вблизи существующей линии фронта.

"То, что обе стороны укрепляют свои позиции, не означает, что украинцы прекратили наступать. Это также не означает, что россияне не могут контратаковать – и отбросить украинцев обратно к границе, на 10 миль (16 км – ред.). Но это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочное пребывание украинцев в территории части Курщины стоит на повестке дня".

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Издание цитирует одного из российских пропагандистов, который наблюдал, как украинские войска копали окопы на Курщине в воскресенье. Он описал это как "худшее, что может произойти" и добавил: "Как только враг (так россияне называют украинских военных – ред.) возьмется за лопаты, через два дня взять лесополосы будет так же трудно, как это было под Авдеевкой на востоке Украины".

Forbs также ссылается на украинские источники, которые сообщили, что по обе стороны линии фронта работают промышленные экскаваторы.

"Российским военным понадобилось шесть месяцев, чтобы отбросить украинскую оборону в Авдеевке, и это стоило им десятков тысяч жертв.

Возможно, россияне выиграли битву за Авдеевку в середине февраля только потому, что у украинцев закончились боеприпасы после многомесячных задержек в предоставлении американской помощи Украине. Теперь, когда американская помощь снова поступает, российские войска в Курской области не могут рассчитывать на то, что у украинских войск закончатся боеприпасы. Чтобы вытеснить потенциально тысячи украинских военных с Курщины, им придется захватывать одну траншею за другой", – пишет Forbes.

Издание акцентирует, что "окно возможностей" для возможной контратаки россиян "быстро закрывается", потому что украинские войска быстро строят окопы, а колонны российского подкрепления "встречают украинские диверсионно-разведывательные группы, беспилотники и артиллерия".

Также, по данным Forbes, украинцы уже разместили потенциально более 10 000 военнослужащих в Сумской и прилегающей к ней Курской области.

По данным украинского Центра оборонных стратегий, Северная группировка российских войск пытается перебросить к линии фронта от 10 до 11 батальонов – всего, возможно, 4 000 военнослужащих.

Издание отмечает, что эти 10 или около того российских батальонов – лишь начальный эшелон. На бумаге Северная группировка войск насчитывает 48 000 военнослужащих. Многие из них застряли в Волчанске – месте, где в мае началось российское наступление через российско-украинскую границу. Но если Россия откажется от попыток наступления в Волчанске и других прифронтовых городах, то может перебросить значительные силы на Курщину.

Forbes предполагает, что заход украинских войск в Курскую область РФ может иметь целью оттянуть часть российских войск, дислоцированных в восточных частях Украины.

"После завершения строительства траншей это оттягивание может стать долгосрочным, если не постоянным", – пишет издание.

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