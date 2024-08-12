Украинскую военную технику заметили в еще одном селе на Курщине, эвакуируют район – СМИ

Журналисты геолоцировали видео, которое опубликовали утром 12 августа российские источники, и установили, что на нем украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области – это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее. Власти объявили об эвакуации района.

Источник: Радио свобода, глава Беловского района РФ Николай Волобуев и и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram

Детали: Указывается, что видео снято в Гирьи в районе башни сотовой связи. Украинский бронеавтомобиль при этом движется на север в направлении села Белица. На видео он проезжает автобусную остановку "Гирьи".

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Ранее глава Беловского района Николай Волобуев призвал местных жителей эвакуироваться.

Прямая речь российского чиновника: "Уважаемые жители Беловского района! Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории – убедительная просьба ко всем жителям покинуть район".

Детали: Исполняющий обязанности губернатора Курской области позже сообщил, что региональный оперштаб принял решение – вывезти жителей Беловского района.

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Прямая речь Смирнова: "Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района…Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур".

скриншот С google.maps

Ранее 12 августа губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о начале эвакуации населения приграничного Красноярузского района.

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