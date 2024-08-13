Кулеба рассказал Боррелю о деталях операции ВСУ в Курской области РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем производство вооружения и рассказал о деталях операции Украины в Курской области России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в X (Twitter)
Детали: По словам главы МИД, в разговоре с Боррелем он сосредоточился на шагах, "направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений".
During our call, @JosepBorrellF and I focused on steps to scale up Ukraine-EU cooperation in weapon manufacturing and delivery. I also informed Josep about the details of Ukraine’s operation in the Kursk region.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2024
"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", – добавил министр без подробностей.
Напомним:
- Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.
- На заседании Ставки Сырский сообщил, что под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров территории РФ.
- В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой СШАи что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.
- 13 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.