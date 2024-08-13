Кулеба рассказал Боррелю о деталях операции ВСУ в Курской области РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем производство вооружения и рассказал о деталях операции Украины в Курской области России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в X (Twitter)

Детали: По словам главы МИД, в разговоре с Боррелем он сосредоточился на шагах, "направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений".

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During our call, @JosepBorrellF and I focused on steps to scale up Ukraine-EU cooperation in weapon manufacturing and delivery. I also informed Josep about the details of Ukraine’s operation in the Kursk region. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2024

"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", – добавил министр без подробностей.

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