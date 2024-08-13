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Кулеба рассказал Боррелю о деталях операции ВСУ в Курской области РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 13 августа 2024, 20:10
Кулеба рассказал Боррелю о деталях операции ВСУ в Курской области РФ
Кулеба. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем производство вооружения и рассказал о деталях операции Украины в Курской области России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кулебы в X (Twitter)

Детали: По словам главы МИД, в разговоре с Боррелем он сосредоточился на шагах, "направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений".

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"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", – добавил министр без подробностей.

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Кулеба ДмитрийКурская область Росcиявойна
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