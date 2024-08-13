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Кулеба розповів Боррелю про деталі операції ЗСУ в Курській області РФ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 13 серпня 2024, 20:10
Кулеба розповів Боррелю про деталі операції ЗСУ в Курській області РФ
Кулеба. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем виробництво озброєння та розповів про деталі операції України в Курській області Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби у X (Twitter)

Деталі: За словами голови МЗС, у розмові з Боррелем він зосередився на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".

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"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", – додав міністр без подробиць.

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