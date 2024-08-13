Кулеба розповів Боррелю про деталі операції ЗСУ в Курській області РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем виробництво озброєння та розповів про деталі операції України в Курській області Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби у X (Twitter)
Деталі: За словами голови МЗС, у розмові з Боррелем він зосередився на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".
During our call, @JosepBorrellF and I focused on steps to scale up Ukraine-EU cooperation in weapon manufacturing and delivery. I also informed Josep about the details of Ukraine’s operation in the Kursk region.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2024
"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", – додав міністр без подробиць.
Нагадаємо:
- Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.
- На засіданні Ставки Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ.
- У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.
- 13 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області РФ.