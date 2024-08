Кулеба розповів Боррелю про деталі операції ЗСУ в Курській області РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем виробництво озброєння та розповів про деталі операції України в Курській області Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби у X (Twitter)

Деталі: За словами голови МЗС, у розмові з Боррелем він зосередився на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".

During our call, @JosepBorrellF and I focused on steps to scale up Ukraine-EU cooperation in weapon manufacturing and delivery. I also informed Josep about the details of Ukraine’s operation in the Kursk region.