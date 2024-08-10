Российские власти ввели режим контртеррористической операции в трех областях
Суббота, 10 августа 2024, 00:09
В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Дословно: "Режим КТО вводят в Брянской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз".
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Дополнено: Российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщили о режиме КТО в Брянской, Курской и Белгородской областях.
Напомним: На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
Предыстория:
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- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.