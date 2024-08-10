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Российские власти ввели режим контртеррористической операции в трех областях

Алена ИвашкивСуббота, 10 августа 2024, 00:09
Российские власти ввели режим контртеррористической операции в трех областях
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В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Дословно: "Режим КТО вводят в Брянской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз".

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Дополнено: Российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщили о режиме КТО в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Напомним: На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
  • Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.

Росcиявойна
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