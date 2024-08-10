Российские власти ввели режим контртеррористической операции в трех областях

В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Дословно: "Режим КТО вводят в Брянской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз".

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Дополнено: Российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщили о режиме КТО в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Напомним: На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

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