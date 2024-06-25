На Тищенко надели браслет не сразу после суда, он успел "засветиться" в ресторане – СМИ

На народного депутата Николая Тищенко надели электронный браслет не сразу после суда – до этого он успел "засветиться" в одном из ресторанов.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на прокуратуру, киевские телеграмм-каналы

Детали: По данным "Общественного" браслет нардепа одели не сразу после избрания меры пресечения в суде 25 июня.

Реклама:

На Тищенка одягнули браслет не одразу після суду, він встиг "засвітитися" у ресторані – ЗМІ pic.twitter.com/LEzeXPAUxB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 25, 2024

Ряд телеграмм-каналов распространил видео, на котором, как утверждается, Тищенко после суда сидел в ресторане одной из столичных гостиниц.

ВИДЕО ДНЯ

Згодом в одному з телеграм-каналів з'явилося фото, де Тищенку одягають електронний браслет.

фото из соцсетей

Что было раньше: В ГБР сообщили, что Тищенко во время вручения ему подозрения разбил свой мобильный телефон, однако это не помешает следствию получить с него информацию.

В то же время сам нардеп перед заседанием суда заявил, что эта информация ложная.

Вечером 25 июня Киевский Печерский районный суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Предыстория: