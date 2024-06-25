На Тищенко надели браслет не сразу после суда, он успел "засветиться" в ресторане – СМИ
На народного депутата Николая Тищенко надели электронный браслет не сразу после суда – до этого он успел "засветиться" в одном из ресторанов.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на прокуратуру, киевские телеграмм-каналы
Детали: По данным "Общественного" браслет нардепа одели не сразу после избрания меры пресечения в суде 25 июня.
На Тищенка одягнули браслет не одразу після суду, він встиг "засвітитися" у ресторані – ЗМІ pic.twitter.com/LEzeXPAUxB— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 25, 2024
Ряд телеграмм-каналов распространил видео, на котором, как утверждается, Тищенко после суда сидел в ресторане одной из столичных гостиниц.
Згодом в одному з телеграм-каналів з'явилося фото, де Тищенку одягають електронний браслет.
Что было раньше: В ГБР сообщили, что Тищенко во время вручения ему подозрения разбил свой мобильный телефон, однако это не помешает следствию получить с него информацию.
В то же время сам нардеп перед заседанием суда заявил, что эта информация ложная.
Вечером 25 июня Киевский Печерский районный суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.
Предыстория:
- Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
- В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.
- Полиция Киева уволила своего сотрудника Богдана Писаренко, который вместе с охраной народного депутата Николая Тищенко в Днепре участвовал в нападении на бывшего бойца специального подразделения Kraken.
- 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре: назвал его поведение позорным.