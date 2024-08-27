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Лукашенко заявил, что ему предлагают "плюнуть на эту Россию" и "воевать вместе с Украиной"

Ирина БалачукВторник, 27 августа 2024, 12:50
Лукашенко заявил, что ему предлагают плюнуть на эту Россию и воевать вместе с Украиной
Александр Лукашенко. Фото с сайта president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы советует отвернуться от России и встать на сторону Украины в борьбе против агрессора.  

Источник: сайт Лукашенко

Прямая речь самопровозглашенного президента на республиканском педагогическом совете: "Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%".

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Детали: Лукашенко традиционно не уточнил, кто именно ему такое предлагает, и не привел никаких других деталей, а только в своей обычной манере рассказал, что белорусы живут "в сложнейшее время".

Он посоветовал педагогам делать свое дело, пока он будет "делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами".

"Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации – страну, махину эту (маленькая Беларусь – она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа", – подытожил Лукашенко.

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