Минимум 6 "Шахедов" залетели в Беларусь – аналитики

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что ночью минимум 6 российских "Шахедов" залетели на территорию Беларуси, и что авиация Военно-воздушных сил РБ была в воздухе всю ночь.



Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "За минувшую ночь на территорию Беларуси со стороны Украины залетело не менее 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным @eRadarrua, "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины".

Детали: Сообщается, что первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие заходы были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55.



Ранее то, что "Шахед" (по крайней мере один – ред.) залетел в Беларусь, подтвердил командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.

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По информации "Беларускі Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь. Сообщается, что истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо.

Почему это важно: Летом 2024 года уже неоднократно фиксировался залет российских дронов-камикадзе на территорию Беларуси. Так было 13 и 16 июля, а также 21 августа. Самопровозглашенные власти РБ никак эти факты не комментировали.

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