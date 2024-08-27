Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минимум 6 "Шахедов" залетели в Беларусь – аналитики

Ирина БалачукВторник, 27 августа 2024, 11:41
Минимум 6 Шахедов залетели в Беларусь – аналитики
Фото иллюстративное GettyImages

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что ночью минимум 6 российских "Шахедов" залетели на территорию Беларуси, и что авиация Военно-воздушных сил РБ была в воздухе всю ночь.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "За минувшую ночь на территорию Беларуси со стороны Украины залетело не менее 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным @eRadarrua, "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины".

Детали: Сообщается, что первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие заходы были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55.

Ранее то, что "Шахед" (по крайней мере один – ред.) залетел в Беларусь, подтвердил командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.

Реклама:

По информации "Беларускі Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь. Сообщается, что истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо.

Почему это важно: Летом 2024 года уже неоднократно фиксировался залет российских дронов-камикадзе на территорию Беларуси. Так было 13 и 16 июля, а также 21 августа. Самопровозглашенные власти РБ никак эти факты не комментировали.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

ШахедБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено«Перезагрузка правительства": фракция „Слуга народа“ определила, кто займет должности

Зеленский: Все определенные задачи Курской операции реализовываются

Графики отключения света в четверг: ограничения будут легче

Шуфричу в суд вызвали врачей из-за плохого самочувствия

видеоНападение на военных в Луцке: полиция задержала мужчину, который стрелял из ружья

Зеленский об изменениях в Кабмине: не могу прогнозировать, чем займутся министры после увольнения

Все новости...
Шахед
Новый комбинированный удар россиян: 4 погибших, 16 раненых – Зеленский
Россияне ударили по Запорожью 7 "Шахедами": 2 погибших, повреждены более 30 домов
Россияне выпустили по Украине 10 ракет и 81 "Шахед", 65 целей удалось сбить – Олещук
Последние новости
21:46
футболДовбик номинирован на Золотой мяч
21:32
Россияне из "Смерчей" обстреляли Константиновку: есть жертва и раненые
21:16
США объявили санкции против Симоньян и российских хакеров за вмешательство в президентские выборы
21:14
Недельная инфляция в России впервые за 18 месяцев стала отрицательной
21:09
СМИ: Макрон отложил назначение нового премьера Франции, рассмотрит других кандидатов
20:45
Опрос CNN: Харрис несущественно опережает Трампа в ключевых штатах
20:45
Делегация МВФ обсудила с Кривоносом аудит НАБУ
20:24
Метеорологи зафиксировали в Киеве первый осенний температурный рекорд
20:20
дополнено«Перезагрузка правительства": фракция „Слуга народа“ определила, кто займет должности
20:19
ОВА: 65 пострадавших от ракетного удара РФ по Полтаве находятся в тяжелом состоянии
Все новости...
Реклама:
Реклама: