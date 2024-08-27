Минимум 6 "Шахедов" залетели в Беларусь – аналитики
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что ночью минимум 6 российских "Шахедов" залетели на территорию Беларуси, и что авиация Военно-воздушных сил РБ была в воздухе всю ночь.
Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram
Дословно "Беларускі Гаюн": "За минувшую ночь на территорию Беларуси со стороны Украины залетело не менее 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным @eRadarrua, "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины".
Детали: Сообщается, что первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие заходы были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55.
Ранее то, что "Шахед" (по крайней мере один – ред.) залетел в Беларусь, подтвердил командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.
По информации "Беларускі Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь. Сообщается, что истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо.
Почему это важно: Летом 2024 года уже неоднократно фиксировался залет российских дронов-камикадзе на территорию Беларуси. Так было 13 и 16 июля, а также 21 августа. Самопровозглашенные власти РБ никак эти факты не комментировали.
Предыстория:
- Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 27 августа россияне атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", 5 крылатых ракет и 60 БпЛА удалось уничтожить. В результате этого удара 4 человека погибли и 16 получили ранения.
- 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В результате российской комбинированной атаки 26 августа погибли 5 человек и по меньшей мере 17 получили ранения.