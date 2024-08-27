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Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч воинов – Сырский

Алена МазуренкоВторник, 27 августа 2024, 13:44
Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч воинов – Сырский
Александр Сырский. фото ОП

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч воинов и ежедневно количество оккупантов там растет.

Источник: Сырский во время Форума руководителей государственных институтов

Прямая речь: "Одна из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз было отвлечение значительных сил противника с других направлений. В первую очередь, это касается Покровского и Кураховского.

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Враг это понимает и сосредотачивает усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части.

Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество сил врага. Сейчас мы можем сказать, что около 30 тысяч служащих РФ уже перебросили на Курское направление и эта цифра растет. Вместе с тем противник пытается не снимать части с других направлений, а на Покровском наоборот - увеличивает свое присутствие".

Детали: По словам Сырского, на Покровском направлении довольно сложная ситуация. Там противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении и активно применяет артиллерию и авиацию. Преимущественно наступательные действия оккупантов ведутся штурмовыми группами пехоты.

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Оккупанты пытаются завладеть участком автомобильной дороги "Константиновка-Покровск", чтобы оборвать логистическое сообщение сил обороны: "Враг продвигается очень дорогой ценой... Ежедневно на этом направлении наши воины обезвреживают до 300 захватчиков".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что операция на Курщине началась, чтобы обезопасить Сумщину и сорвать планы врага по захвату этой территории.

Сырский добавил, что защитники продолжают продвигаться в Курской области: сейчас украинские силы взяли под контроль 1294 кв.км территории РФ и 100 населенных пунктов там.

Напомним:

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Курская область Сырскийвойнаоккупация
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