Губернатор Белгородской области признал, что ВСУ были в селе Пороз

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков признал, что украинские военные находились в селе Пороз, видео из которого с бойцами Сил обороны ранее появилось в сети.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо – они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными.

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Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками".

Детали: При этом Гладков не написал ничего о присутствии или отсутствии Сил обороны Украины в Порозе в данный момент. Также нет никаких подтверждений того, что украинские военные кого-то удерживали в каком-либо населенном пункте.

Что предшествовало: В субботу в соцсетях появилось видео, на котором украинские военные утверждают, что находятся в селе Пороз Белгородской области.

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Аналитики VoxCheck совместно с Суспільним выяснили, что видео действительно снято на фоне сельского клуба в Порозе.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации в Порозе будут разбираться представители силовых структур, а пока въезд в село закрыт в рамках объявленного в регионе режима "контртеррористической операции".

Почему это важно? С 6 августа украинские военные, предположительно, проводят операцию в Курской области РФ. При этом официально украинские власти этого не подтверждали и не комментировали ход операции. О недавнем заходе украинских войск в другие российские области до сих пор не сообщалось.

Предыстория: