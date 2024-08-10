Губернатор Белгородской области признал, что ВСУ были в селе Пороз
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков признал, что украинские военные находились в селе Пороз, видео из которого с бойцами Сил обороны ранее появилось в сети.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо – они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными.
Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками".
Детали: При этом Гладков не написал ничего о присутствии или отсутствии Сил обороны Украины в Порозе в данный момент. Также нет никаких подтверждений того, что украинские военные кого-то удерживали в каком-либо населенном пункте.
Что предшествовало: В субботу в соцсетях появилось видео, на котором украинские военные утверждают, что находятся в селе Пороз Белгородской области.
Аналитики VoxCheck совместно с Суспільним выяснили, что видео действительно снято на фоне сельского клуба в Порозе.
В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации в Порозе будут разбираться представители силовых структур, а пока въезд в село закрыт в рамках объявленного в регионе режима "контртеррористической операции".
Почему это важно? С 6 августа украинские военные, предположительно, проводят операцию в Курской области РФ. При этом официально украинские власти этого не подтверждали и не комментировали ход операции. О недавнем заходе украинских войск в другие российские области до сих пор не сообщалось.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
- В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.